Pasó en América, ganador del Martín Fierro de Televisión a mejor programa humorístico de actualidad

"Nos divertimos de manera genuina, somos un equipo del amor, divino. Este premio se lo dedico a mis hijos, Esperanza y Fausto, y a mi mamá, Coca. Te amo", siguió la modelo.

Acto seguido, Tartu tomó la palabra: "Gracias a los amigos de APTRA. Se que es difícil a veces votar a un compañero, y ustedes lo hicieron. Gracias". Y además, agregó conmovido: "El mayor éxito es mi familia. A mi esposa Véronica y mi hija Faustina. Y a las dos mujeres que me criaron y me enseñaron que hay que amar a las mujeres: mi mamá y abuela, que las perdí hace poquito".

DDM, ganador del Premio Martín Fierro de Televisión a mejor magazine

El programa DDM, emitido por América TV, fue el ganador del Premio Martín Fierro de Televisión 2025 en la categoría Mejor Magazine. La terna también incluía a A la Barbarossa y Cortá por Lozano (Telefe), además de Mañanísima (El Trece).

Conducido por Mariana Fabbiani en las tardes de América, el ciclo se impuso en una categoría muy competitiva y logró quedarse con la estatuilla. Al recibir el premio en el escenario del Hotel Hilton, no ocultó su felicidad y agradeció a todos los que hacen posible el programa.

“Quiero compartir este reconocimiento con todo América, un lugar donde trabajo con respeto y libertad, y con cada uno de los productores de Mandarins. Estoy muy feliz de formar parte de este equipo”, expresó visiblemente emocionada.

Durante su discurso, la conductora subrayó la importancia del rol de los medios: “Entendemos que hacer televisión no se limita a entretener. También implica interpelar, generar empatía, abrir conversaciones difíciles que nos inviten a reflexionar y, quizás, a cambiar un poco la realidad del otro”.

Por otro lado, también celebró la trayectoria del ciclo. “Hace diez años que hacemos DDM y estamos muy felices y orgullosos. Gracias al público por confiar en nosotros, por compartir sus historias y permitirnos entrar cada día a sus hogares”, agregó con el Martín Fierro en sus manos y rodeada por parte de su equipo.

DDM es un magazine de actualidad y espectáculos que se emite por América TV bajo la conducción de Mariana Fabbiani. Con un estilo ágil y versátil, aborda tanto temas políticos y económicos como noticias del mundo del entretenimiento, convirtiéndose en una de las propuestas más reconocidas de la televisión nacional.

