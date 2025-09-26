El Tesoro adjudicó $7,3 billones en bonos y el rollover superó el 130%

LECAP/BONCAP

Al 28 de noviembre (S28N5): $1,491 billones, TEM 3,63%, TIREA 53,40% anual

Al 30 de enero de 2026 (T30E6): $1,489 billones, TEM 4,16%, TIREA 63,11% anual

Al 30 de abril de 2026 (S30A6): $0,418 billones, TEM 3,53%, TIREA 51,63% anual

Al 15 de enero de 2027 (T15E7): desierta

Dólar Linked

Al 31 de octubre (D31O5): $1,327 billones, 0,00%

Al 28 de noviembre (D28N5): $1,719 billones, +1,01%

Al 15 de diciembre (TZVD5): $0,641 billones, +1,25%

Al 30 de abril de 2026 (D30A6): $0,254 billones, +1,99%

La operación confirma la intención del Gobierno de ofrecer alternativas que permitan a los inversores corporativos dolarizar sus posiciones sin recurrir directamente al mercado de cambios, mientras se mantiene el control sobre la emisión y el financiamiento en pesos.

Para esa estrategia, fue fundamental el respaldo recibido esta última semana por el Tesoro de Estados Unidos que se comprometió a un swap de 20 mil millones de dólares, que generó tranquilidad en los mercados.

A eso se sumó la decisión del Ministerio de Economía de quitar las retenciones sobre los commodities que se completó al llegar al cupo de los 7 mil millones de dólares.