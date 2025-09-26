En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Bono
Deuda
DEUDA

El Tesoro adjudicó $7,3 billones en bonos y el rollover superó el 130%

Las empresas cerealeras aprovecharon la alternativa en pesos para mantener exposición dolarizada tras liquidar exportaciones libres de retenciones por u$s7.000 millones.

El Gobierno ordenó reducir el consumo de luz en todos los edificios públicos. (Foto archivo)

El Gobierno ordenó reducir el consumo de luz en todos los edificios públicos. (Foto archivo)

Con fuerte demanda por instrumentos ajustados por el dólar oficial, la Secretaría de Finanzas adjudicó este viernes bonos de deuda por un total de $7,339 billones en la última licitación de septiembre, lo que representa un rollover del 130,20%.

Leé también Luis Caputo explicó las medidas que tomó tras la última licitación de deuda en medio de la suba de tasas
Luis Caputo explicó las medidas que tomó tras la última licitación de deuda en medio de la suba de tasas. 

El mercado anticipaba un aumento en la demanda de bonos dólar linked, después de que se autorizara a las empresas cerealeras a liquidar hasta u$s7.000 millones de exportaciones sin retenciones. Esta medida dejaba a las compañías con pesos tras vender sus dólares en el mercado único y libre de cambios, y el Gobierno les ofreció una alternativa en pesos para mantener exposición dolarizada.

Pablo Quirno tuit bonar

El resultado de la licitación fue el siguiente:

LECAP/BONCAP

  • Al 28 de noviembre (S28N5): $1,491 billones, TEM 3,63%, TIREA 53,40% anual

  • Al 30 de enero de 2026 (T30E6): $1,489 billones, TEM 4,16%, TIREA 63,11% anual

  • Al 30 de abril de 2026 (S30A6): $0,418 billones, TEM 3,53%, TIREA 51,63% anual

  • Al 15 de enero de 2027 (T15E7): desierta

Dólar Linked

  • Al 31 de octubre (D31O5): $1,327 billones, 0,00%

  • Al 28 de noviembre (D28N5): $1,719 billones, +1,01%

  • Al 15 de diciembre (TZVD5): $0,641 billones, +1,25%

  • Al 30 de abril de 2026 (D30A6): $0,254 billones, +1,99%

La operación confirma la intención del Gobierno de ofrecer alternativas que permitan a los inversores corporativos dolarizar sus posiciones sin recurrir directamente al mercado de cambios, mientras se mantiene el control sobre la emisión y el financiamiento en pesos.

Para esa estrategia, fue fundamental el respaldo recibido esta última semana por el Tesoro de Estados Unidos que se comprometió a un swap de 20 mil millones de dólares, que generó tranquilidad en los mercados.

A eso se sumó la decisión del Ministerio de Economía de quitar las retenciones sobre los commodities que se completó al llegar al cupo de los 7 mil millones de dólares.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Bono Deuda
Notas relacionadas
Caputo prepara una nueva licitación de deuda y admite que "el alto riesgo político" podría impactar en la actividad económica
Lugones negó contratos irregulares con la droguería Suizo Argentina y aclaró que la licitación que existe es "por logística"
Jubilaciones ANSES octubre 2025: cómo quedan los nuevos montos con el aumento y el bono extraordinario
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar