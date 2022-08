Una empresa de alfajores se quedó "sin envoltorios" por la falta de insumos y salió a pedir disculpas

teuco.png

Teuco es una cafetería y fábrica de alfajores de Salta que fue fundada en 1975 y que desde entonces vende “el mejor alfajor artesanal salteño”, según indican en su perfil de Instagram. En comunicación con A24, Daniel Morales, dueño de Teuco confirmó que tomaron la decisión de colocar las notas para explicarles a sus clientes por qué no pueden entregar los alfajores con sus característicos envoltorios.

"El papel es aluminio, y cotiza en dólares. El envoltorio tiene un pegamento, que es importado, un papel grafitado y todo eso nos repercute a nosotros".

"Lo que pasó con nuestra marca no es que no quisimos comprar el papel. No fue decisión nuestra, el proveedor tuvo un atraso de 4 meses y uno no pude cambiar de un día para el otro", agregó.

"Es la Argentina, ¿no?. Siempre tenemos que estar con la piedrita en el camino. Hace 3 meses tuvimos que cambiar de proveedor de cacao y eso hace que nos cambie el gusto al alfajor", señaló en referencia a otra de las dificultades afrontadas recientemente.

Consultado sobre el costo del alfajor, Morales sostuvo que aumentó "más del 40%" y sentenció: "Nosotros, en el país de las vacas, tenemos un cupo para comprar 12 leches". Asimismo, destacó que los precios de los ingredientes, en particular del dulce de leche, tiene subas todas las semanas.

"No podemos aumentar los alfajores todos los días, estamos tratando de asumir este gasto, pero llega un momento en que no se puede más" expresó.