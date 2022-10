Coloquio IDEA: cómo insertar a la Argentina en un escenario mundial más complejo y desafiante

Antes, el profesor de Economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martin, expuso -a través de una videoconferencia- el panorama económico global, destacando que las principales oportunidades para crecer hoy están en los sectores de energía y alimentos.

Para el debate sobre la inserción Argentina en el mundo, subieron al escenario el director de IDEA y CEO de Adecoagro, Mariano Bosch, junto con los panelistas Tomás Allende, socio del Estudio Beccar Varela; Laura Barnator, General manager de Unilever para Argentina, Uruguay y Paraguay; y Roberto Bouzas, economista y profesor Emérito de UdeSA.

“En primer lugar, una estrategia de internacionalización debe estar apoyada en algún consenso de naturaleza política. El segundo pilar es que uno de los objetivos tiene que ser aumentar la cantidad y diversificar la calidad de las exportaciones. Para hacer eso, y este es el tercer pilar, hay que conectarse más con el mundo”, resumió Bouzas.

Por su parte, Allende se refirió al Mercosur e indicó que Argentina está muy por encima en el nivel de aranceles. “La primera propuesta, entonces, es trabajar en flexibilizar el arancel común”, dijo y continuó: “La otra propuesta del sector refiere a las restricciones paraarancelarias, un tema difícil, sobre el cual proponemos ver qué se puede reemplazar por un arancel. Hoy, lo más grave para una empresa es que uno no puede cumplir, no porque no quiere, sino porque no puede”.

Coloquio IDEA: basta de exportar impuestos

Más tarde, se sumaron a la presentación José Ignacio De Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; Dante Sica, exministro de Producción y Trabajo de la Nación; Ivana Cavigliasso, presidenta de la Cámara del Maní y directora de Prodeman; y Claudio Rodríguez, director de IDEA y de Administración y Finanzas en Sinteplast.

“Argentina hoy exporta un promedio de USD 677 per cápita de productos primarios. No podemos vivir solo de esto, está claro”, sentenció De Mendiguren. En esa línea, Sica añadió: “La economía argentina está fragmentada. Hay mucha diversidad en las empresas”.

Por su parte, Cavigliasso remarcó que “son fundamentales las alianzas con otros países, abrirse al mundo”; en tanto que Rodríguez expresó: “Reglas claras y estables, necesitamos no exportar impuestos. Necesitamos apoyo”.

Además, puntualizó, “Las Pymes en particular necesitan apoyo estatal. Es crucial salir al mundo porque si no nos cerramos y esto genera un proceso destructivo”. Al respecto, Sergio Kaufman, director de IDEA y presidente de Accenture Argentina, remarcó: “Seguimos con el pensamiento erróneo de que proteger es cerrar”.

La inserción al mundo, fuera de agenda

En el tramo final, Dante Sica expresó que “nunca en la agenda del debate político está la inserción argentina en el mundo”, y pidió “desmalezar la estructura burocrática, tenemos que tener, desde el gobierno, pero también de las cámaras, una mirada muy fuerte porque hay que romper esta economía cerrada”. Al cierre del debate, De Mendiguren pidió seguir trabajando “porque la oportunidad que tenemos es enorme”.

Finalmente, el viernes será el día de cierre del 58° Coloquio IDEA, y se abordarán ejes de educación, finanzas públicas y reglas de juego; y donde estarán presentes distintas figuras del arco político para complementar los debates y compartir el punto de vista de las iniciativas expresadas en los distintos ejes propuestos. Además, se espera la visita del presidente Alberto Fernández.