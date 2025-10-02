Efecto apoyo de EE.UU.: bonos en alza, dólar sin cambios, baja de los financieros pero suba del riesgo país

Dólar oficial : $1.450

: $1.450 Dólar blue : $1.450

: $1.450 Dólar tarjeta : $1.885

: $1.885 Dólar MEP : $1.498,68

: $1.498,68 Dólar CCL: $1.548,41

dolar

En la apertura del mercado, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaban mixtas. Entre las bajas, lideraba Edenor, con caída de 2,3%; seguida por BBVA (-1,7) y YPF (-1,6%). Este miércoles, los papeles argentinos en el exterior tuvieron pérdidas de hasta 7%.

De este modo, los títulos en moneda extranjera registraron mayoría de avances, liderados por el Global 2035 (+6%), el Bonar 2038 (+5,6%), y el Bonar 2035 (+5,6%),

Por su parte, entre los ADRs las principales ganancias se verificaron en Grupo Supervielle (+6,7%) y Grupo Financiero Galicia (+4,6%), y Edenor (+4,1%).

Mientras que el riesgo país medido por el JP Morgan volvió a subir y se colocó en 1.264 puntos.

El apoyo de Washington

La intervención de Scott Bessent buscó llevar tranquilidad a los mercados y a los inversores. A través de su cuenta en la red social X, el funcionario del Tesoro norteamericano señaló: “Hoy hablé con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en distintas alternativas de asistencia económica. Estados Unidos está preparado para hacer lo necesario a fin de apoyar a la Argentina”.

Bessent, hombre clave en la administración de Donald Trump, ya había expresado su respaldo a la gestión de Milei durante la semana pasada. En esta oportunidad, además de la ratificación política, confirmó que se encuentran sobre la mesa herramientas financieras específicas.