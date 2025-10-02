En vivo Radio La Red
Efecto apoyo de EE.UU.: bonos en alza, dólar sin cambios, baja de los financieros pero suba del riesgo país

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ratificó el apoyo a la gestión de Javier Milei y confirmó que se analizan mecanismos de asistencia financiera. La señal repercutió de inmediato en los mercados.

Tras la aclaración de cómo será el respaldo de EE.UU.: la reacción del dólar

Tras la aclaración de cómo será el respaldo de EE.UU.: la reacción del dólar, los bonos y el riesgo país. (Foto: archivo)
En el cierre del mercado, el dólar oficial finalizó en $1450 en las pantallas del Banco Nación, mientras que el dólar blue descendió $1450. De esta maneram la brecha entre ambas cotizaciones desapareció, pero la presión sobre las reservas del Banco Central es constante y obliga al Gobierno a sostener señales claras de respaldo internacional.

dólar

Los bonos en dólares y el S&P Merval borraron las bajas iniciales y subieron este jueves, luego de que se confirmara que una comitiva argentina - liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo - viajará este viernes a Washington para cerrar los detalles del auxilio del Tesoro de EEUU.

  • Dólar oficial: $1.450
  • Dólar blue: $1.450
  • Dólar tarjeta: $1.885
  • Dólar MEP: $1.498,68
  • Dólar CCL: $1.548,41
dolar

En la apertura del mercado, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaban mixtas. Entre las bajas, lideraba Edenor, con caída de 2,3%; seguida por BBVA (-1,7) y YPF (-1,6%). Este miércoles, los papeles argentinos en el exterior tuvieron pérdidas de hasta 7%.

De este modo, los títulos en moneda extranjera registraron mayoría de avances, liderados por el Global 2035 (+6%), el Bonar 2038 (+5,6%), y el Bonar 2035 (+5,6%),

Por su parte, entre los ADRs las principales ganancias se verificaron en Grupo Supervielle (+6,7%) y Grupo Financiero Galicia (+4,6%), y Edenor (+4,1%).

Mientras que el riesgo país medido por el JP Morgan volvió a subir y se colocó en 1.264 puntos.

El apoyo de Washington

La intervención de Scott Bessent buscó llevar tranquilidad a los mercados y a los inversores. A través de su cuenta en la red social X, el funcionario del Tesoro norteamericano señaló: “Hoy hablé con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en distintas alternativas de asistencia económica. Estados Unidos está preparado para hacer lo necesario a fin de apoyar a la Argentina”.

Bessent, hombre clave en la administración de Donald Trump, ya había expresado su respaldo a la gestión de Milei durante la semana pasada. En esta oportunidad, además de la ratificación política, confirmó que se encuentran sobre la mesa herramientas financieras específicas.

scott bessentt mensaje
