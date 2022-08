Live Blog Post

10:15 El Banco Central compra divisas pero las reservas no despegan

La autoridad monetaria adquirió este martes apenas un millón de dólares, y en agosto había perdido unos US$ 1.400 millones en reservas. De este modo, se mantienen lejos de los US$ 37.000 millones, ya que este martes cerraron en US$ 36.845 millones.

El BCRA mantuvo su racha positiva de intervención cambiaria, con una compra marginal que "no altera los números finales del mes, hasta ahora el segundo peor resultado del año", según Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Si bien la mayor liquidación del agro y la menor demanda para pagos de energía dieron aire al BCRA para comprar algo de divisas, analistas aclaran que "no fue suficiente para contener las reservas internacionales", señalaron desde Cohen Sociedad de Bolsa.

Si bien no hay un criterio único en el mercado de especialistas, el consenso es que las reservas netas rondan apenas los US$ 450 millones.

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron 1.957 millones de dólares. Los plazos mostraron comportamientos diversos, sin cambios y con algunas pequeñas bajas hasta noviembre; y recién a partir de diciembre comenzaban las alzas, según ABC Mercado de Cambios.

El volumen operado en el mercado de cambios fue de 372 millones de dólares (+ 14 %).