11:20 El Gobierno eliminaría la restricción de compra para quienes hayan sido beneficiarios del ATP

La segmentación de tarifas está próxima a aplicarse y el Gobierno evalúa restringir la compra de dólar ahorro para quienes mantengan subsidios energéticos. En este contexto, el director del Banco Central (BCRA), Agustín D´Attellis, afirmó este viernes que, para contrarrestar el impacto de esta medida -aún no confirmada- “probablemente” se eliminará la restricción para quienes hayan recibido salarios financiados por el programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

“Si se revisa el historial, toda persona que recibe algún tipo de subsidio del Estado no tiene acceso a comprar dólares. Por ejemplo, quienes reciben la Asignación Única por Hijo (AUH), o recibieron un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) durante la pandemia, no pueden acceder al cupo de US$ 200”, graficó en Urbana Play.