El dólar solidario superó la barrera de los $200: ¿quiénes pueden comprar y cómo acceder a la divisa?

El dólar solidario o ahorro, un dólar para pocos

En el mercado oficial, los argentinos tienen acceso al dólar solidario o ahorro, que es el que tiene una carga impositiva del 65% sobre su valor de pizarra. Este porcentaje extra está compuesto en un 30% por el Impuesto PAIS; y en un 35% por Ganancias. El último ítem se devuelve a aquellos contribuyentes que se encuentren alcanzados por el tributo a las Ganancias o bien a quienes hagan la solicitud en AFIP. Esta divisa tiene un tope de compra que es de US$200 por mes.

Banco Central.jpg El dólar oficial es de difícil acceso por las grandes restricciones que pesan sobre él.

Vale destacar que no sólo hay cupo de compra, sino también restricciones respecto a quienes están habilitados para hacerlo y son aquellas personas que no se encuentren dentro del grupo afectado por las siguientes condiciones del cepo:

Aportes como trabajador bajo relación de dependencia;

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al SIPA (tanto para trabajadores activos como pasivos);

Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares;

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares;

Cobro de la Prestación por Desempleo;

Cobro de programas sociales.

Cobro de la Asignación Universal por Hijo;

Cobro de la Asignación por Embarazo;

Cobro de Becas Progresar;

Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Obra social.

Cobro del Refuerzo de Ingresos.

La verificación se hace por medio de la Certificación Negativa de ANSeS, un comprobante que tiene validez por 30 días. Además, en este documento figura si el solicitante se encuentra o no registrado como Monotributista Social informado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Dólar mep.webp Se duplicaron los montos por los cuales la UIF controla el mercado cambiario.

El dólar MEP, una opción legal y más flexible

El dólar Bolsa o MEP es el que se compra mediante un bono en pesos, para luego venderlo en su versión en dólares y obtener divisas norteamericanas. En este caso, los dólares llegan a una cuenta en Argentina, por lo que están sujetos a la regulación local.

Al día de la fecha cotiza a $205,93 y no hay cupo de compra fijado, pero sí limitaciones respecto a quienes pueden comprarlo. Pueden adquirir la divisa MEP, aquellos contribuyentes que no estén dentro de estas restricciones:

Aquellos que tengan un crédito hipotecario UVA, mientras las cuotas sigan "congeladas".

Dueños de empresas con programa ATP / Repro o similares y créditos subsidiados.

Beneficiarios de créditos a tasa cero.

Beneficiarios de planes sociales.

Personas sin ingresos estables.

Tarjetas refinanciadas (con la financiación de las 9 cuotas que se dio en Abril y Septiembre).

Un dato no menor es que no es compatible la compra simultánea de la divisa solidaria y el MEP. Si la persona compra uno de los dos, por 90 días no puede acceder al otro.

mercado económico.jpg En un mercado financiero fluctuante, el dólar continúa siendo una de las mejores opciones de inversión.

Hay que tener en cuenta que si bien no hay cepo alguno, sí está bajo la lupa del Gobierno. De hecho, recientemente se actualizó el monto a partir del cual los bancos y otras entidades financieras deben informar a la Unidad de Información Financiera (UIF). Se trata de todas las operaciones que se realicen en el mercado único de cambios por un monto superior a $120.000, es decir, unos 600 dólares.

El dólar blue, más caro y sin restricciones

El dólar blue o paralelo es una divisa que circula en el mercado negro y tiene un valor más alto que el oficial. Su surgimiento está relacionado a las restricciones impuestas por el Gobierno, como es el caso del cupo y quiénes están habilitados para comprarlo.

Tras estar planchado dos meses, el blue volvió a su tendencia alcista a principios de abril. Actualmente, cotiza a $202 y la brecha cambiaria es del 70%. El beneficio de esta divisa es que no tiene cupo fijado ni restricción alguna, por lo que, todo ciudadano puede acceder a él.

Según especialistas, continuará con tendencia alcista pero sin grandes saltos como los que tuvo la semana pasada. La recomendación es invertir los billetes verdes y tenerlos en movimiento para que generen ganancias.