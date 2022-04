El dólar en Estados Unidos toca su mayor valor en 20 años y pone a la Argentina sobre las cuerdas

¿Cómo afecta la suba del dólar en Estados Unidos a la economía argentina?

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, explicó a este medio que ante la crisis mundial que hay, "Estados Unidos es el país que está tomando la posta en subir sus tasas de interés para controlar la inflación, y por ende, muchos inversores deciden volcarse al mercado estadounidense porque les conviene".

dolar 01.jpeg Dólar por las nubes: la moneda extranjera cotiza a valores altos en todo el mundo.

¿Qué provoca esta nueva tendencia? El economista detalló que "primero, en los lugares de donde sale el dinero, el tipo de cambio escala en su valor". Y continuó: "Cuando en el mismo proceso van a comprar los dólares para invertir en EEUU, eso provoca que se aprecie la divisa a nivel global. Es decir, el dólar es más caro y se hace más fuerte en relación a otras monedas de índole nacional".

Esta situación se repite a lo largo y ancho del planeta porque lo que se está viviendo es una salida de capitales en todos los países. La consecuencia inmediata es que el tipo de cambio en Argentina tenga que subir más rápido. "Sin embargo, como acá no estamos tan conectados a los flujos de capitales, el impacto es menor pero no quiere decir que no lo haya", puntualizó.

¿Cómo afecta a la depreciación del peso argentino y la inflación?

En sintonía con el fenómeno explicado, lo que debe hacer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como respuesta es depreciar el peso. Es decir, debe disminuir el valor de la moneda nacional, lo que llevaría a que haya más inflación.

Alfredo Schclarek Curutchet, economista e investigador asociado a la consultora Equilibra, graficó a A24.com que "al apreciarse las divisas norteamericanas, se encarecen los productos fabricados en Estados Unidos y se abaratan los producidos en Europa, China, Brasil en términos del valor del dólar".

Miguel Angel Pesce - Banco Central.jpg El presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, queda en la mira frente a la inminente depreciación del peso argentino.

Y amplió: "Si Argentina no acompaña esa depreciación en Brasil, país con el que tiene muchas relaciones, los productos nacionales van a ser más caros, y por ende, menos competitivos en el mercado".

Aquí, es cuando el Banco Central entra al centro del escenario por ser el encargado de "aumentar el ritmo de devaluación y no quedar con un tipo de cambio atrasado, que encarezca la producción local". El experto indicó que el camino es "devaluar, aunque lo negativo es que lleva a que aumente la inflación".

Las restricciones implementadas por el Gobierno para evitar la compra de divisas son la forma en la que tratan de contener los efectos de lo que pasa a nivel mundial. En conclusión, lo que ocurre en EEUU impacta de forma directa e inmediata a Argentina. La devaluación del peso, la suba del tipo de cambio, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo se acentúan con lo que ocurre en la otra punta del continente.