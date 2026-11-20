Flor también quedó descolocada al escucharlo. “Ah, pensé que ya sabían, que les habían dicho. Perdón”, respondió.

Así, la conductora confirmó al aire la fecha de despedida del ciclo y dejó dos incógnitas abiertas sobre su futuro en El Nueve y el de sus compañeros.

Cuánto duró Los Profesionales con Flor y qué momentos marcaron su paso por El Nueve

Flor de la V debutó el 24 de marzo de 2025 en El Nueve con Los Profesionales de Siempre, el ciclo que años atrás había conducido Viviana Canosa. En el estreno, que alcanzó un pico de 2,5 puntos de rating, la conductora habló de su salida de Intrusos (América TV). Para marzo de 2026, el envío ya aparecía en la prensa como Los Profesionales con Flor, el nombre que usa el canal en su sitio oficial. Según anunció Flor, el programa terminará el 31 de enero de 2027, después de poco más de un año y diez meses al aire.

Los cambios de panel empezaron en la primera temporada. En mayo de 2025, Mariano de la Canal mencionó en vivo las versiones sobre la salida de Enzo Aguilar y el panelista terminó confirmando que se quedaría hasta fin de mes para luego encarar un proyecto propio. En septiembre, Estefi Berardi anunció al aire que se iba para dedicarse a su agencia de marketing. Semanas después, cuestionó la organización interna del ciclo y Flor le respondió: “¿Desde qué lugar habla?”.

El recambio siguió con las salidas de Leo Arias, Alejandro Castelo y Débora D’Amato. Evelyn Von Brocke se había sumado tras su paso por Mujeres Argentinas (eltrece), mientras que Josefina Pouso llegó después de la renuncia de Berardi. Ambas terminaron dejando sus lugares. Entre las incorporaciones de la etapa siguiente estuvieron Fede Flowers, Damián Rojo, Andrea Taboada y Naiara Vecchio.

La nueva conformación también dejó momentos de tensión al aire. En octubre de 2026, Flor interrumpió en seco a Taboada, quien luego aclaró en diálogo con PrimiciasYa.com que no tenía problemas con la conductora. En noviembre, la panelista se cruzó con Vecchio durante un homenaje a Ricardo Fort que terminó en un debate sobre cómo creció su popularidad después de su muerte. Ahora, con la fecha de despedida confirmada, queda por definirse qué pasará con el equipo y qué lugar tendrá Flor de la V en El Nueve, donde, según contó, tiene contrato hasta diciembre de 2027.