También remarcó que, si bien ya no están en pareja, siguen unidos por la historia compartida: "Si bien no estoy en pareja hace ya 4 años, con Norberto estamos separados hace 4 años, obviamente como seres humanos siempre está bueno preocuparse por el otro".

Qué dijo Fátima Flórez sobre la salud de Norberto Marcos

Norberto Marcos fue internado por una infección respiratoria: neumonía. Consultada por su estado, Fátima Flórez contó que está en contacto permanente con los profesionales que lo atienden: "Yo estoy en constante contacto con los médicos que lo cuidan y por supuesto llevo el parte médico, lo tengo de primera mano". Dijo que habla "tres veces por día" con la médica Silvina Serra, a quien definió como "una excelente profesional".

Sobre los rumores de que él no habría querido recibir su visita, respondió: "Se han dicho tantas cosas...". Explicó que no fue al hospital porque "mucha visita es como una invasión" y pidió, igual que los amigos del conductor, respetar su recuperación: "Eso no quita que sí me importe y sí siga de cerca los diagnósticos y los partes médicos".

Además, recordó que el día del reencuentro lo vio bien y que conoce su salud porque pasaron juntos "momentos muy complicados": "Hemos estado ahí poniéndole el pecho, poniéndole garra, poniéndole oraciones, y se ha salido adelante de situaciones muy difíciles. Por eso yo siempre lo que quiero es llevar paz, porque hay familias, hay seres queridos que sufren".