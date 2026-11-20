Fátima Flórez rompió el silencio sobre la reunión que mantuvo con su ex, Norberto Marcos, y desmintió que hayan llegado a un acuerdo. En diálogo con PrimiciasYa (América TV), la humorista fue tajante: "Nunca se habló de acuerdos".
En una nota con PrimiciasYa, Fátima Florez habló del vínculo con su ex pareja, Norberto Marco, quien se encuentra atravesando por un delicado cuadro de salud.
¿Firmaron la paz? Los detalles del acercamiento entre Fátima Florez y su ex, Norberto Marcos
Fátima Flórez rompió el silencio sobre la reunión que mantuvo con su ex, Norberto Marcos, y desmintió que hayan llegado a un acuerdo. En diálogo con PrimiciasYa (América TV), la humorista fue tajante: "Nunca se habló de acuerdos".
El encuentro había sido en la casa de Jacobo Winogra y se había hablado de una supuesta promesa de que volverían a trabajar juntos.
Fátima explicó que Jacobo es amigo de ambos desde hace años y que, hablando con él, le propuso ese "famoso café que Norberto quiere tomar hace tiempo". Según contó, la reunión fue "hace dos viernes" y "una tarde muy linda". "La hemos pasado muy bien", reconoció.
Ante la insistencia de los presentadores, que planteaban que Jacobo había contado que ella aceptó un acuerdo y luego lo echó para atrás, Fátima fue categórica: "No yo no echo para atrás nada porque acá no se propuso nada. Esta no fue una reunión para llegar a un acuerdo. Fue un acercamiento de dos personas". Y agregó con humor: "No somos bilaterales países, no somos presidentes con bilaterales y acuerdos. Somos personas, somos seres humanos que han tenido una vida en común".
También remarcó que, si bien ya no están en pareja, siguen unidos por la historia compartida: "Si bien no estoy en pareja hace ya 4 años, con Norberto estamos separados hace 4 años, obviamente como seres humanos siempre está bueno preocuparse por el otro".
Norberto Marcos fue internado por una infección respiratoria: neumonía. Consultada por su estado, Fátima Flórez contó que está en contacto permanente con los profesionales que lo atienden: "Yo estoy en constante contacto con los médicos que lo cuidan y por supuesto llevo el parte médico, lo tengo de primera mano". Dijo que habla "tres veces por día" con la médica Silvina Serra, a quien definió como "una excelente profesional".
Sobre los rumores de que él no habría querido recibir su visita, respondió: "Se han dicho tantas cosas...". Explicó que no fue al hospital porque "mucha visita es como una invasión" y pidió, igual que los amigos del conductor, respetar su recuperación: "Eso no quita que sí me importe y sí siga de cerca los diagnósticos y los partes médicos".
Además, recordó que el día del reencuentro lo vio bien y que conoce su salud porque pasaron juntos "momentos muy complicados": "Hemos estado ahí poniéndole el pecho, poniéndole garra, poniéndole oraciones, y se ha salido adelante de situaciones muy difíciles. Por eso yo siempre lo que quiero es llevar paz, porque hay familias, hay seres queridos que sufren".