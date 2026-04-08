El Banco Central compró USD 102 millones y ya acumuló más de USD 4.600 millones

Las proyecciones oficiales ubican el saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para 2026, condicionado por la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El presidente del organismo, Santiago Bausili, señaló que la acumulación de reservas dependerá de esas variables. Hasta el momento, el avance representa alrededor del 45% del objetivo anual.

Subieron las reservas

Al cierre de la jornada, las reservas internacionales alcanzaron los USD 44.750 millones, tras un incremento diario de USD 308 millones impulsado principalmente por la valorización de activos.

A fines de febrero, el stock había tocado los USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y de la actual gestión. Los movimientos recientes reflejan tanto pagos de deuda externa como cambios en la valuación de activos, entre ellos el oro, influido por la tensión en Medio Oriente.

Es por eso que ese a las compras en el mercado de cambios, las reservas netas se mantienen prácticamente sin variaciones respecto del inicio del año.

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el Banco Central compró USD 4.382 millones, suscribió un REPO por USD 3.000 millones y registró ganancias por USD 575 millones asociadas a cambios de precios. Sin embargo, los pasivos a un año crecieron en USD 4.206 millones por ese mismo repo y por una cuota adicional de otro acuerdo con vencimiento en enero de 2027. A su vez, el Tesoro adquirió USD 3.659 millones para afrontar pagos de deuda, lo que dejó prácticamente sin cambios la acumulación de reservas en el primer trimestre, según explicó Machado.

Para el segundo trimestre se prevé un panorama más favorable, ya que las obligaciones financieras se reducen. El Tesoro y el Banco Central deberán afrontar pagos por unos USD 3.200 millones, aproximadamente la mitad de lo abonado en los tres meses previos. Además, se espera un mayor ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

El dólar sigue a la baja

Con operaciones por USD 429 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista cerró con una baja de cinco pesos y se ubicó en $1.387,50. La plaza cambiaria mostró menor tensión y un clima más optimista tras la reanudación de negociaciones y el alto al fuego en Oriente Medio. Mientras que el dólar minorista fue ofrecido en el Banco Nación a $1.410.

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El tipo de cambio para el comercio exterior quedó $5,50 por encima del cierre de marzo, con un alza del 0,4%. No obstante, en lo que va de 2026 acumula una caída de $67,50, equivalente a una baja del 4,6%.

El Banco Central fijó una banda superior de $1.667,89 dentro de su esquema cambiario. De este modo, el dólar mayorista quedó $280,39 por debajo del techo, una diferencia del 20,2%, lo que permite a la autoridad monetaria continuar con sus compras diarias en el mercado spot.