El Banco Central sumó 60 días comprando dólares y ya acumula casi USD 4.500 millones en 2026

El estado de las reservas

Las reservas internacionales cerraron en USD 44.248 millones, con una baja diaria de USD 179 millones. La caída respondió principalmente a variaciones en la valuación de los activos que integran el stock. A fines de febrero, el nivel había alcanzado los USD 46.905 millones, el más alto desde 2018.

El crecimiento de las reservas estuvo condicionado por la demanda de divisas del Tesoro para afrontar vencimientos de deuda, lo que moderó la velocidad de acumulación. Parte de los dólares provino de exportaciones del sector agropecuario y de colocaciones de deuda de empresas y provincias, que tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 superaron los USD 11.000 millones.

El dólar se mantiene estable

El mercado cambiario operó con volumen reducido: se negociaron USD 384,1 millones en el segmento contado, casi USD 300 millones menos que a comienzos del mes. Pese a ello, el tipo de cambio se mantuvo estable.

El dólar mayorista retrocedió un peso y cerró en $1.393. En lo que va de abril acumula una suba de nueve pesos, equivalente a 0,8%, mientras que en 2026 registra una caída de 62 pesos, es decir, un descenso del 4,3%.

dolaresfalsos

El esquema vigente establece una banda superior de $1.664,71, lo que deja a la cotización oficial 19,5% por debajo del techo. Ese margen le da al Banco Central espacio para continuar comprando divisas sin intervenir.

El límite de la banda se ajusta mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec. Con el dato de inflación disponible, el techo del dólar mayorista hacia fines de abril se ubicaría cerca de los $1.703.