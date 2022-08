El Banco Central encadenó 15 ruedas positivas pero terminó agosto en rojo

Aún así, en lo que va del 2022 el saldo es positivo por poco más de u$s40 millones aunque representa sólo un 0,6% de lo que había acumulado en el mismo período del 2021. Hoy, las reservas terminaron en u$s36.731 millones: una merma de u$s114 millones en el día y u$s1509 millones en el mes.

Según fuentes del mercado, la demanda de dólares para la importación de energía está cesando pero continúan siendo un fuerte restrictivo para la acumulación de reservas mientras que los mecanismos para que exportadores adelanten sus liquidaciones tampoco funcionaron de la manera en la que el Gobierno esperaba.

Sin definiciones del "dólar soja" y escenario de riesgo

Este miércoles vence el esquema "dólar soja" y según adelantó A24.com una de las ideas que tiene el Ejecutivo para continuar con el mecanismo es proponer un dólar a $190 para los productores del agro, con el fin de hacer más atractiva la venta de divisas y así engrosar las arcas del Central.

dólar soja.webp

No obstante, por el momento no hay certezas ni anuncios y este jueves el Directorio del BCRA se reunirá para definir la continuidad o no del sistema.

"En cuanto a las reservas del Banco Central, el escenario sigue siendo de riesgo. El BCRA es capaz de comprar dólares, pero estas compras son tímidas: lleva comprados 300 millones de dólares desde el 10 de agosto, con un déficit comercial de 437 millones de dólares y un saldo de balanza comercial en efectivo de 689 millones de superávit en julio", advirtieron desde Adcap Grupo Financiero

Y continuaron: "Sin embargo, la balanza de Servicios sigue mostrando un fuerte deterioro, ya que su déficit marcó un récord de 1.065 millones de dólares con déficit de Turismo por 757 millones de dólares".

En tanto el economista Fernando Marull advirtió: "En agosto, si bien el BCRA vendió reservas por U$S520m, es por los primeros días, porque en la segunda quincena no vendió. Muchas gracias agro que aumento liquidación. Y, sobre todo, muchas gracias impo de energía que te desplomaste a la mitad".