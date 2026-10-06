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El Banco Mundial recortó las proyecciones para el crecimiento de Argentina en 2026

El Banco Mundial modificó a la baja la estimación de los números de la macroeconomía argentina. Lo mismo que había hecho algunas semanas el banco JP Morgan.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El Banco Mundial con proyecciones a la baja para la macroeconomía argentina. (A24.com)

El Banco Mundial con proyecciones a la baja para la macroeconomía argentina. (A24.com)
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El directorio del organismo analizará este martes el pedido presentado por el Gobierno. (Foto: archivo)

En aquel informe, la entidad calculaba una expansión de 3,6% para 2026 y de 3,7% para 2027. La nueva estimación supone, por lo tanto, una reducción de 1,5 puntos porcentuales para este año y de 0,7 puntos para el próximo.

El Banco Mundial recalculó a la baja las perspectivas de crecimiento para este años para la Argentina. (Foto: BM)

El Banco Mundial recalculó a la baja las perspectivas de crecimiento para este años para la Argentina. (Foto: BM)

El recorte se conoce luego de una serie de indicadores que mostraron una pérdida de dinamismo de la actividad económica. En julio, el nivel de actividad cayó 2,9% respecto de junio, la mayor contracción mensual desde abril de 2020, en plena pandemia, un dato que llevó a distintos analistas a revisar también sus pronósticos para el cierre del año.

Sin embargo, el diagnóstico del Banco Mundial también incluye una señal positiva para el Gobierno de Javier Milei. Pese a la reducción de sus cálculos, el organismo destacó que la Argentina podría encadenar tres años consecutivos de crecimiento entre 2025 y 2027, algo que no ocurría desde hacía casi dos décadas.

Según la entidad, esta trayectoria está vinculada con el ajuste fiscal, las reformas tributarias y una mayor apertura de la economía. Para el conjunto de América Latina y el Caribe, en tanto, el Banco Mundial proyectó un crecimiento promedio de 2,2% durante 2026.

El capítulo de América Latina en las previsiones del Banco Mundial. La Argentina crecerá menos de lo previsto. Pese a ello, por primera vez en 20 años, tendrá un crecimiento durante 3 años seguidos. (foto: BM)

El capítulo de América Latina en las previsiones del Banco Mundial. La Argentina crecerá menos de lo previsto. Pese a ello, por primera vez en 20 años, tendrá un crecimiento durante 3 años seguidos. (foto: BM)

Banco Mundial: una de cal y una de arena

El Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, actualizan dos veces por año sus proyecciones sobre el desempeño de la economía y sus valores macro. En esta versión de las estimaciones, el BM tiene una baja significativa para el desarrollo de la Argentina. Bajó del 3,6% para 2026 y del 3,7% para 2027 a un 2,1% para este año y 3% para el año entrante.

Pero hay una buena noticia que así lo consigna el informe del Banco Mundial: "En general, los consecutivos superávits fiscales y un programa de reformas favorable al crecimiento han ayudado a afianzar las expectativas, mejorar las condiciones financieras y respaldar una recuperación que, según se prevé, se traducirá en tres años consecutivos de crecimiento del PIB por primera vez en casi dos décadas".

La estimación de tres años de crecimiento por primera vez en 20 años es porque para el 2028, prevé un crecimiento del 3,8%. El mejor año de los tres.

La nueva proyección sobre la Argentina

El informe, en su capitulo sobre América Latina dice: "Argentina se destaca en este contexto. Un ajuste fiscal decisivo - pasando de un déficit elevado en 2023 a un superávit primario y un equilibrio fiscal general mediante la racionalización del gasto público, recortes de ineficiencias administrativas, y la reorientación de los subsidios a los precios de la energía para dejar de beneficiar a los hogares de mayores ingresos - ha ayudado a anclar las expectativas de inflación y a comprimir el riesgo soberano. En el caso de Argentina, el diferencial del Índice Global de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG o el riesgo país) cayó bruscamente, de un promedio de alrededor de 2000 puntos básicos en 2022-23 a un promedio de alrededor de 500 puntos básicos en 2026".

y agrega: "Estos niveles no se han observado de manera sostenida desde la era de reestructuración de la deuda soberana del país y marcan una gran mejora en la confianza del mercado".

El informe destaca además que " también han surgido anclas externas complementarias. El 5 de febrero de 2026, Estados Unidos y Argentina lanzaron un marco estratégico para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, vinculando explícitamente las herramientas de financiamiento y la demanda estadounidenses con el RIGI de Argentina".

Por eso, pese a que las estimaciones para la Argentina son menores que lo previsto en la primera parte del año, para el Banco Mundial, hay un saldo positivo para la Argentina. En el capítulo dedicado a toda le región, finaliza así: "Estas experiencias ponen de manifiesto que, incluso en el marco de un panorama regional moderado, marcos creíbles de política fiscal y monetaria o buenas reformas, la apertura a la inversión y al comercio, y fortalezas en sectores económicos específicos pueden generar un crecimiento económico superior al promedio".

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Banco Mundial: Recortó proyecciones de crecimiento PBI argentino para 2026/2027.
  • Estimación actual: Proyecta 2,1% de crecimiento para este año y 3% para el próximo.
  • Contexto: Señala posible crecimiento por tres años consecutivos tras ajuste fiscal y reformas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Banco Mundial Argentina PBI Pronóstico
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