Wanda Nara y Martín Migueles, a los besos en la playa tras la versión de infidelidad

Los varones, por su parte, no tardaron en sacar la pelota de fútbol y armar un picadito improvisado en la arena, del que también participaron los hijos de Martín Demichelis. Migueles, además, se sumó al juego.

Qué dijo Wanda Nara sobre el intento de infidelidad de Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles siguen en Punta del Este para celebrar las fiestas. Tras haber pasado la Navidad junto a Zaira, sus hijos y Nora, en las últimas horas se sumaron las nenas, luego de pasar unos días con Mauro Icardi. Una verdadera postal de familia ensamblada.

En ese contexto, Yanina Latorre reveló que él le estaría escribiendo a su exnovia, Claudia Ciardone, con la intención de reencontrarse para tomar un café. La repercusión del rumor fue tal que la propia modelo confirmó que desde Infama (América TV) decidieron ir a buscarla a la ciudad vecina para consultarle directamente sobre el tema.

Como es habitual, el empresario evitó por completo a las cámaras. Por su parte, Nara contó que regresó a Buenos Aires por muy poco tiempo para reencontrarse con sus hijas y luego llevarlas nuevamente a Punta del Este. En tanto, sus hijos varones se quedaron al cuidado de su tía, Zaira.

Wanda, siempre sonriente, se mostró apurada, pero reaccionó a lo que realmente interesaba en los medios: qué ocurre con su pareja. “En Buenos Aires dicen que están separados”, le preguntó Gustavo Descalzi a la conductora, y eso bastó para que, visiblemente incómoda, cerrara la puerta del auto y lo negara.

Aunque sí respondió a la consulta sobre un posible encuentro con Susana Giménez y confirmó que se verán en Uruguay. No obstante, aclaró que todavía no sabe si será ella quien la visite o si la conductora irá a conocer su nueva casa.