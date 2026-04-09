El Banco Central realizó una compa récord de dólares en más de un año y las reservas superaron los USD 45.000 millones

Pese al saldo positivo, la acumulación de reservas se vio limitada por la demanda de dólares del Tesoro para afrontar vencimientos en moneda extranjera. De esta forma, parte de las divisas compradas por el organismo se destinó al pago de compromisos financieros y no se tradujo en un aumento equivalente del stock.

banco central 9 de abril

Para sostener el ritmo de compras, el Banco Central emitió pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro colocó deuda en moneda local con el fin de absorber liquidez y moderar el impacto sobre la base monetaria, la inflación y el tipo de cambio.

Las proyecciones oficiales estiman que las compras netas de dólares podrían ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones en 2026, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El titular del Banco Central, Santiago Bausili, señaló que la acumulación de reservas estará condicionada por estos factores. Hasta ahora, el avance representa el 49% del objetivo anual.

La suba de las reservas

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en USD 45.152 millones, tras un incremento diario de USD 375 millones explicado principalmente por la compra de divisas y la valorización de activos.

A fines de febrero, el stock había alcanzado los USD 46.905 millones, el nivel más alto desde 2018 y el máximo de la actual gestión. Los movimientos recientes reflejan tanto pagos de deuda externa como variaciones en la valuación de activos, entre ellos el oro, en un contexto influido por la crisis en Medio Oriente.

Entre el 31 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, el Banco Central compró USD 4.382 millones en el mercado cambiario, suscribió un REPO por USD 3.000 millones y registró ganancias netas por USD 575 millones por variaciones de precios.

Sin embargo, los pasivos a un año del organismo aumentaron en USD 4.206 millones por el propio repo con vencimiento en enero de 2027 y por una cuota adicional de una operación previa. Además, el Tesoro adquirió USD 3.659 millones para afrontar pagos de deuda, lo que dejó casi sin cambios la acumulación de reservas durante el primer trimestre.

Para el segundo trimestre se proyecta un escenario más favorable, ya que las obligaciones financieras disminuirán. El Tesoro y el Banco Central deberán afrontar pagos por unos USD 3.200 millones, aproximadamente la mitad de lo abonado en los tres meses previos. También se espera un mayor ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha gruesa.

La cotización del dólar

En paralelo, el mercado cambiario registró un volumen negociado reducido, de USD 353 millones en el segmento contado. Aun con las compras oficiales, la oferta alcanzó para provocar una leve baja del tipo de cambio.

Dólar

El dólar mayorista retrocedió 5,50 pesos, equivalente a 0,5%, y cerró en $1.381, el valor más bajo desde el 26 de marzo. En abril acumula una caída de un peso y desde enero retrocede 74 pesos, lo que representa una variación de 5,1%.

El techo de la banda cambiaria fijada por el Banco Central se ubica en $1.669,48. De esta manera, el dólar mayorista quedó a $288,48 de ese límite, una diferencia de 20,9%, la más amplia desde el 27 de junio de 2025.