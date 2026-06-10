Insultos, empujones y escándalo con la seguridad de Mirtha Legrand en un evento: "Te rompo todo, pelotu..."

"Te estamos pidiendo que no saques fotos, pelotu...", insistía a los gritos y con mirada desafiante uno de los efectivos de seguridad. "Si ella se frena y habla no empujes", le decían los periodistas en medio de un clima de total tensión en la noche de martes en Señor tango.

El inesperado momento quedó registrado por las cámaras de televisión y se vio la tensa situación que pasaron los cronistas al intentar obtener la palabra de Mirtha Legrand, quien siguió su paso en medio de una celosa custodia.

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La inesperada confesión de Mirtha Legrand sobre un antiguo y desconocido amor

Mirtha Legrand recordó el sábado en su programa el intenso romance que vivió con un joven cordobés antes de conocer a Daniel Tinayre y sorprendió al revelar que llegaron a comprometerse.

Mercedes Ninci le preguntó en vivo por un antiguo romance con un joven cordobés y la diva terminó revelando un dato desconocido de su vida amorosa: estuvo comprometida antes de conocer a Tinayre.

“Che, Mirtha, te hago una pregunta porque siempre me quedó la duda. ¿Vos estuviste enamorada de un cordobés que era amigo de mi papá?”, lanzó la periodista en plena emisión de La noche de Mirtha (El Trece).

Entre risas, La Chiqui respondió: “Sí, pero no sé si era amigo de tu papá”. Intrigada, Ninci quiso saber más detalles y la conductora terminó abriendo una parte muy íntima de su historia sentimental.

“Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes existía el compromiso”, recordó Mirtha, dejando sorprendidos a todos los invitados de la mesa.