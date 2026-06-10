Insultos, empujones y escándalo con la seguridad de Mirtha Legrand en un evento: "Te rompo todo, pelotu..."

El desfile del diseñador Roberto Piazza a beneficio de la Fundación contra el abuso infantil que preside terminó en un impensado escándalo que involucró a Mirtha Legrand.
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La presencia de Mirtha Legrand al evento de Roberto Piazza se dio en medio de un fuerte cruce de los periodistas con el personal de seguridad privada. El video.
El desfile del diseñador Roberto Piazza a beneficio de la Fundación contra el abuso infantil que preside terminó en un impensado escándalo que involucró a Mirtha Legrand.
Al momento de la salida de la diva del lugar tras observar el evento, los periodistas fueron agredidos por el personal de seguridad privada, quienes intentaron que los cronistas no tengan contacto con la conductora.
El equipo de Desayuno Americano (América Tv) registró el momento exacto en que las personas de seguridad abrieron camino de mala manera al paso de la conductora, entre empujones y una dura discusión verbal.
“Si me habla ella no me empujes por favor… Pero no me empujes, ¿qué te pasa? ¡Calmate un poco! ¡Calmate!”, se lo escuchó decir de manera desesperada al cronista del programa que conduce Pamela David al momento en que los hombres abrían sus brazos con firmeza incomodando la tarea periodística.
"Te estamos pidiendo que no saques fotos, pelotu...", insistía a los gritos y con mirada desafiante uno de los efectivos de seguridad. "Si ella se frena y habla no empujes", le decían los periodistas en medio de un clima de total tensión en la noche de martes en Señor tango.
El inesperado momento quedó registrado por las cámaras de televisión y se vio la tensa situación que pasaron los cronistas al intentar obtener la palabra de Mirtha Legrand, quien siguió su paso en medio de una celosa custodia.
Mirtha Legrand recordó el sábado en su programa el intenso romance que vivió con un joven cordobés antes de conocer a Daniel Tinayre y sorprendió al revelar que llegaron a comprometerse.
Mercedes Ninci le preguntó en vivo por un antiguo romance con un joven cordobés y la diva terminó revelando un dato desconocido de su vida amorosa: estuvo comprometida antes de conocer a Tinayre.
“Che, Mirtha, te hago una pregunta porque siempre me quedó la duda. ¿Vos estuviste enamorada de un cordobés que era amigo de mi papá?”, lanzó la periodista en plena emisión de La noche de Mirtha (El Trece).
Entre risas, La Chiqui respondió: “Sí, pero no sé si era amigo de tu papá”. Intrigada, Ninci quiso saber más detalles y la conductora terminó abriendo una parte muy íntima de su historia sentimental.
“Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes existía el compromiso”, recordó Mirtha, dejando sorprendidos a todos los invitados de la mesa.