Escándalo y feroz interna familiar por la herencia de Marcelo Araujo: “Millones de dólares y...”

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En paralelo, destacó que durante esa etapa el relator atravesó uno de sus momentos económicos más sólidos. “Eso lo potenció cuando Diana hereda 2 millones de dólares por una cuestión familiar. Araujo, en el 1 a 1, ganaba 100 mil dólares por mes en Torneos como relator de fútbol”, detalló.

Tras la separación en el año 2000, la pareja formalizó el divorcio con división de bienes incluida. Tiempo después, en 2008, Araujo contrajo matrimonio con Graciela Ocampo en Estados Unidos, aunque sus hijas siempre pusieron en duda la validez de esa unión.

Por último, Fava recordó un episodio clave que refleja la conflictiva relación entre las partes. “En 2021 Araujo da positivo de Covid y es internado. La pasa muy mal, él ya venía con problemas respiratorios, fue ahí que trasciende el presunto el intento de usurpación de las hijas al departamento de la calle Arroyo. Aquella vez, una de sus hijas, Florencia, con su pareja, Soledad, con llave en mano entran al departamento, lo usurpan, se apoderan de algunas cosas y cambian la cerradura. Graciela, que estaba trabajando, quedó afuera. Hubo denuncia, se fue a la Justicia, que le dio la derecha a Graciela”, relató.

Con este historial cargado de conflictos, todo indica que tras la muerte del relator, la disputa por su herencia podría derivar en un nuevo y tenso capítulo judicial entre sus hijas y su última esposa.

La historia oculta detrás de la herencia de Marcelo Araujo - captura ALT

Cuáles fueron las causas de la muerte de Marcelo Araujo

La noticia de la muerte de Marcelo Araujo, el pasado 16 de marzo, a los 78 años generó un fuerte impacto en el ambiente futbolero. Si bien en el último tiempo se había mantenido alejado de la exposición mediática, seguía en contacto con personas de su círculo cercano, quienes no dudaron en evocar su carrera y también en dar cuenta del complejo momento de salud que venía atravesando.

Entre las voces que se expresaron apareció la de Tití Fernández, quien habló con C5N y aportó información sobre el estado del histórico relator en sus últimos años. “Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que la estaba pasando mal”, reveló, dejando en claro que el deterioro no era reciente.

marcelo araujo

En la misma línea, desde Olé señalaron que su cuadro era sumamente delicado y detallaron que "ya no contaba con movilidad propia y había sido sometido a una traqueotomía para poder respirar". Esa afección respiratoria habría sido determinante en el episodio que derivó en su última internación.

El origen de este cuadro se remonta a marzo de 2021, cuando sufrió una caída que obligó a su internación para observación. En ese contexto, y en medio de los controles sanitarios de la época, se le practicó un hisopado que confirmó que tenía Covid. A partir de allí, el periodista permaneció aproximadamente un mes y medio en terapia intensiva, seguido de una prolongada estadía de siete meses en el Hospital Italiano.

Desde entonces, su condición de salud no logró recomponerse completamente. A pesar de haber encarado un proceso de rehabilitación, quedó en una situación de extrema fragilidad. Ese estado general habría sido el factor clave que terminó desencadenando su muerte.