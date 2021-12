El FMI debatirá hoy las sobretasas y evaluará el pedido de la Argentina para reducirlas

Esta sobretasa o sobrecargo representa para el país unos US$ 1.000 millones anuales, que el gobierno argentino procura reducir en las negociaciones para refinanciar la deuda inicialmente era de US$ 57.100 millones y que quedó finalmente en US$ 44.000 millones, al no aceptarse los últimos desembolsos cuando asumió el presidente Alberto Fernández.

Esta discusión abarca también a varios países que por la pandemia no pudieron cumplir con sus compromisos financieros, y la propia titular del Fondo, Kristalina Georgieva, advirtió asimismo sobre la necesidad de resolver la crítica situación de los países pobres para afrontar sus deudas.

Martín Guzmán defenderá el Presupuesto 2022 en Diputados

Martin Guzmán.jpg Guzman ira el lunes al Congreso para apurar la ley de Presupuesto 2022.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrirá este lunes a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a defender las principales proyecciones del Presupuesto 2022, con la exigencia de la oposición para que la vicepresidenta Cristina Fernández haga un apoyo explícito al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El proyecto oficial prevé para el año próximo un crecimiento del 4% del PBI, mejora del consumo privado del 4,6%, y del 3,1% del público. También se prevé un incremento de la inversión del 6,6%, mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% con un saldo comercial de US$ 9.300 millones.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el dólar oficial subirá a $131,1, mientras que habrá un déficit primario del 3,3% y uno financiera del 4,9%.