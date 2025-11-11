En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Inflación
octubre
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Inflación de octubre: el INDEC publicará el dato oficial y las consultoras prevén que estará por encima del 2%

El organismo difundirá este miércoles el Índice de Precios al Consumidor, que según estimaciones privadas volvería a ubicarse por encima del 2%. En la Ciudad de Buenos Aires, la inflación fue del 2,2%, impulsada por aumentos en vivienda, alimentos y transporte.

Inflación de octubre: el INDEC publicará el dato oficial y las consultoras prevén que estará por encima del 2%
Leé también Se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires de octubre y acumula 25,3% en 2025
Se conoció la inflación de la Ciudad de Buenos Aires de octubre y acumula 25,3% en 2025. (Foto: archivo)

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), el IPC habría alcanzado 2,2% en octubre, mientras que la inflación acumulada en 2025 llegaría al 29,6%, según las estimaciones de 42 consultoras y centros de análisis económico.

De confirmarse el pronóstico del REM para el décimo mes del año, habría una suba de 0,1 puntos porcentuales de un mes al otro. Así, la medición se mantendría por encima del 2%, barrera que había sido valorada por el Gobierno cuando mantuvo el dato por debajo de ese techo desde el 1,5% marcado en mayo, hasta agosto, cuando registró 1,9%.

indec.jpg
El INDEC reveló que hay casi 20 mil empleados públicos menos a nivel nacional desde que asumió Javier Milei. (Foto: Télam).

El INDEC reveló que hay casi 20 mil empleados públicos menos a nivel nacional desde que asumió Javier Milei. (Foto: Télam).

Inflación INDEC 2025 mes a mes

  • Enero: 2,2%
  • Febrero: 2,4%
  • Marzo: 3,7%
  • Abril: 2,8%
  • Mayo: 1,5%
  • Junio: 1,6%
  • Julio: 1,9%
  • Agosto: 1,9%
  • Septiembre: 2,1%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento del 2,2% durante octubre, según el último Informe de Resultados N° 1988 del Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

El Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) acumula así una suba del 25,3% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 33,6%, mostrando una leve desaceleración de 1,4 puntos respecto a septiembre.

Los rubros que más influyeron en el aumento

Los mayores incrementos se registraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,0%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,1%), Restaurantes y hoteles (2,1%), Transporte (1,9%) y Salud (2,0%).

Estas cinco divisiones concentraron el 64,8% del alza general y explican la mayor parte del movimiento inflacionario del mes en la Ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, los bienes registraron un aumento del 2,2%, por encima de los servicios, que subieron 2,1%. En la comparación interanual, los bienes acumulan un alza del 31,4%, mientras que los servicios escalan al 35,2%, marcando una tendencia de estabilidad respecto de los meses anteriores.

Sectores con mayores subas

Según C&T, el rubro Bienes y servicios varios fue el que más aumentó en octubre, con un 4,5%, impulsado por alzas en cigarrillos y artículos de tocador. Le siguieron indumentaria y esparcimiento, ambos con incrementos cercanos al 3%. “En indumentaria se trató de un comportamiento habitual del mes de octubre por la salida al mercado de la ropa de verano. En esparcimiento se destacó el alza de los paquetes turísticos por el feriado largo y el efecto del tipo de cambio”, indicó la consultora.

En tanto, alimentos y bebidas subió 1,4%, aunque con una marcada aceleración hacia fin de mes. Los mayores incrementos se observaron en panificados y carnes, mientras que aceites, frutas y lácteos mostraron moderación y las verduras registraron una baja.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Inflación octubre INDEC Datos Consultoras
Notas relacionadas
Cuál es la estimación de los consultores que releva el Banco Central sobre la inflación de octubre
El INDEC dará a conocer esta semana la inflación de octubre: qué número prevén los analistas
La recaudación tributaria creció 26,5% en octubre pero volvió a perder frente a la inflación
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar