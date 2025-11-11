Inflación de octubre: el INDEC publicará el dato oficial y las consultoras prevén que estará por encima del 2%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento del 2,2% durante octubre, según el último Informe de Resultados N° 1988 del Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

El Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) acumula así una suba del 25,3% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 33,6%, mostrando una leve desaceleración de 1,4 puntos respecto a septiembre.

Los rubros que más influyeron en el aumento

Los mayores incrementos se registraron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,0%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,1%), Restaurantes y hoteles (2,1%), Transporte (1,9%) y Salud (2,0%).

Estas cinco divisiones concentraron el 64,8% del alza general y explican la mayor parte del movimiento inflacionario del mes en la Ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, los bienes registraron un aumento del 2,2%, por encima de los servicios, que subieron 2,1%. En la comparación interanual, los bienes acumulan un alza del 31,4%, mientras que los servicios escalan al 35,2%, marcando una tendencia de estabilidad respecto de los meses anteriores.

Sectores con mayores subas

Según C&T, el rubro Bienes y servicios varios fue el que más aumentó en octubre, con un 4,5%, impulsado por alzas en cigarrillos y artículos de tocador. Le siguieron indumentaria y esparcimiento, ambos con incrementos cercanos al 3%. “En indumentaria se trató de un comportamiento habitual del mes de octubre por la salida al mercado de la ropa de verano. En esparcimiento se destacó el alza de los paquetes turísticos por el feriado largo y el efecto del tipo de cambio”, indicó la consultora.

En tanto, alimentos y bebidas subió 1,4%, aunque con una marcada aceleración hacia fin de mes. Los mayores incrementos se observaron en panificados y carnes, mientras que aceites, frutas y lácteos mostraron moderación y las verduras registraron una baja.