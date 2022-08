"El mercado empieza a ponerse nervioso": analistas advierten por saltos del dólar y la falta de un plan

El otro gran problema siguen siendo las reservas. Aunque el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recuperó 145 millones de dólares en las últimas siete ruedas, lo hizo gracias a las restricciones sobre las importaciones en general, la suba de tasas y a la caída de los pagos de energía.

Por tanto, entre que la suba de tasas de interés no tuvo impacto y las reservas no aumentan, el riesgo de una corrida contra el peso sigue latente. La táctica del BCRA es reducir la brecha bajando la cotización de los dólares financieros, para decir que no piensa devaluar del tipo de cambio oficial y definir otras medidas para que vengan más dólares.

La realidad es que por lo pronto, las reservas y cotización del dólar no se han movido prácticamente con las medidas.

De acuerdo al análisis que hizo el economista de UCEMA, José Dapena, en el programa "Qué hacemos con los pesos", “la sensación es que son medidas que no van al hueso de la cuestión porque no hay tiempo de implementación. Hay que resolver en el corto plazo. Dependemos del clima para la cosecha dependemos del clima y para la importación de energía".

Y agregó: "El dólar financiero viene siguiendo una dinámica bastante parecida al stock de dinero que tiene el BCRA. Tomando en cuenta la deuda que tiene aproximado de $300 está dentro de lo esperable. Lo que pase con esa dinámica permitiría anticipar el comportamiento del dólar. A cada salto le corresponde un período de tranquilidad por el aumento de las tasas, pero se va a ir complicando a medida que nos acerquemos a las elecciones”.

Mercados entre la expectativa y la acción

La evidencia de que las decisiones del Ministro Sergio Massa no entusiasmaron al mercado se notó durante la última semana cuando el dólar financiero se volvió a calentar porque un fondo grande que tenía bonos en pesos se fue al dólar.

El operador bursátil, Rubén Pasquali, explicó en el programa que eso pasó el pasado miércoles. “Se dice que el fondo que se deshizo de sus tenencias en pesos fue el Templeton y que el bono fue el TO 26, un bono en pesos a tasa fija que vence en el 2026. Ese día cotizó un -10%. Este fondo decidió vender y pasarse a dólares a través del CCL. Por eso a partir de aquel día hubo un salto de las variantes. Es un mecanismo de mercado.”

En cuanto al escenario en el corto plazo, Pasquali fue muy preciso al plantear un escenario bi polar. Por un lado, “en septiembre habrá menos requerimientos de dólares por el tema de energía y porque al gobierno le fue bien con el canje de títulos y despejó bastante el escenario de corto plazo, pero por otro lado, reafirma la meta del 2.5% de déficit fiscal para el año aunque no se sabe cómo lo va a lograr” .

bcra 1.jpg El Banco Central subió fuerte la tasa de política monetaria: ¿le gana a la inflación?

¿Qué pasará con el dólar?

Después de la caída que acompañó la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, el tipo de cambio volvió a acelerarse. Para los especialistas consultados, las razones son multicausales.

“¿Cuánto de ese dólar viene originado por incertidumbre, por falta de un plan?” se pregunta José Dapena. “Cuando se ven las series históricas, y en situaciones un poco más normales, el tipo de cambio debería estar entre $160 y $180 pesos. Ese sería un tipo de cambio de referencia no de equilibrio; el de equilibrio el de hoy, que es un tipo de cambio que es consistente con un Riesgo País de 2.400. Entonces, lo que hay entre los $180 y los $300 es incertidumbre; en la medida que no tengas catalizadores de incertidumbre, no hay forma de saber qué es lo que puede llegar a pasar con el tipo de cambio.”

Por su parte, Rubén Pasquali insiste en que la incertidumbre está ligada a la falta de un plan. “Todavía no lo conocemos y, aunque el veranito no terminó, el mercado empieza a ponerse nervioso. La bolsa tuvo una muy buena semana en pesos y dólares. Los bonos tocaron un techo y retrocedieron un poco, pero también hay que mirar el contexto internacional y lo que está pasando con el tema de FED y la suba de las tasas. Los bonos llegaron a cotizar debajo de 17 dólares y hoy están a 21 dólares. Estamos a mitad de camino esperando anuncios, pero se están agotando los tiempos.”

