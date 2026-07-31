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Mauro Icardi celebró la resolución italiana por sus hijas y contradijo la interpretación de Wanda Nara

Mauro Icardi habló tras la decisión de la Justicia italiana sobre los pasaportes de sus hijas en medio del conflicto con Wanda Nara.

31 jul 2026, 17:54
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Mauro Icardi celebró la resolución italiana por sus hijas y contradijo la interpretación de Wanda Nara

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Mauro Icardi celebró la resolución italiana por sus hijas y contradijo la interpretación de Wanda Nara

Mauro Icardi se pronunció este viernes 31 de julio luego de que la jueza italiana autorizara la firma de los pasaportes de sus hijas, Francesca e Isabella, en el marco del conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara por la restitución internacional de las menores.

La empresaria fue la primera en reaccionar a la resolución y celebró la medida al considerar que representa un avance en su postura dentro de la disputa legal. "La jueza italiana acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina", expresó a través de una publicación en Instagram.

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Además, acompañó el mensaje con la bandera argentina y agregó: "Se hizo justicia también en Italia. Tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les 'robaron'. Pronto volvemos a casa".

Horas más tarde, el futbolista también se refirió al fallo y compartió su propia interpretación de la decisión judicial. En un contundente comunicado, aseguró que la resolución representa una noticia positiva y reafirmó la postura que sostiene desde hace dos años en medio del proceso de restitución internacional.

Qué dice el comunicado de Mauro Icardi

"Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", expresó Icardi.

En su mensaje, el delantero hizo referencia al proceso de restitución internacional que continúa en curso y volvió a remarcar su desacuerdo con la posibilidad de que sus hijas permanezcan en Argentina. " Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", manifestó.

" Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas", sostuvo.

Finalmente, el futbolista volvió a remarcar que, más allá de la disputa entre los adultos, la prioridad deben ser sus hijas: " Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación".

     

 

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