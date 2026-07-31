Mauro Icardi celebró la resolución italiana por sus hijas y contradijo la interpretación de Wanda Nara

Qué dice el comunicado de Mauro Icardi

"Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir", expresó Icardi.

En su mensaje, el delantero hizo referencia al proceso de restitución internacional que continúa en curso y volvió a remarcar su desacuerdo con la posibilidad de que sus hijas permanezcan en Argentina. " Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar", manifestó.

" Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas", sostuvo.

Finalmente, el futbolista volvió a remarcar que, más allá de la disputa entre los adultos, la prioridad deben ser sus hijas: " Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación".