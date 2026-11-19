Mercedes Ninci y el escándalo por su video en Chiclayo que salpicó al papa León XIV

De regreso en Buenos Aires, Mercedes Ninci habló de su experiencia en el largo viaje con el papa León y de las críticas que recibió en Perú. "Para mí fue una cosa divina, maravillosa. El mensaje que nos dejó el Papa de reconciliación me encantó, de cambiar el chip de la polarización, que creo que es lo único que nos va a llevar adelante", comenzó diciendo en Desayuno Americano (América TV).

Luego reforzó su mirada contando el trato que recibió en Perú: "Para mí fue divino y la gente de Perú me pareció divina". Pero al hablar del video viral que originó las críticas, se defendió y aclaró que su intención había sido muy distinta: dijo que nunca lo expresó de mala manera, al contrario de lo que se armó.

"Ese video lo hice con la mejor intención posible. Inclusive acá se cortó porque yo dije 'qué lindo'. En el hotel, cuando nos recibieron con ese desayuno, digo 'qué bueno, porque parece una fiesta de 15', pero una fiesta de 15 es algo lindo, es algo donde la familia le pone mucho cariño, esfuerzo. Me pareció lindísimo", aclaró.

Ninci también se refirió a las repercusiones que involucraron a Nelson Castro, aunque dijo que no estaba al tanto de todo lo que pasó. "Yo mucho no estoy enterada porque no he estado ayer, ayer llegué al Vaticano, pero seguí trabajando todo el día. Pero vos sabés que yo no encontré más que cariño en los periodistas peruanos. Buenísimos todos", comentó.

En esa línea, Mercedes insistió en que su experiencia con los colegas locales fue positiva: "Los periodistas locales a mí me trataron con un cariño bárbaro, así que lo que pasó o si no les gustó, no sé, no me enteré". Y cerró contundente con quienes cuestionaron su cobertura: "No me voy a poner a polemizar con los periodistas de Perú, que digan lo que quieran. Cada uno lo vive como quiere".

Por último, Ninci resumió su postura frente a las críticas y los ataques en redes de estos días: "Yo lo viví con una emoción muy grande y la verdad que no me afecta, a mí nunca me afectó lo que dicen los otros. Yo la verdad que no me hago problemas", concluyó la periodista en su defensa.