Pampita quiso cobrar para ir al programa de Mario Pergolini y la respuesta de él fue letal

“¿Esto lo dijo en serio?”, consultó Pergolini con una sonrisa irónica ni bien Rada repasó las declaraciones de la modelo en la sección "Los chimes de Mario" y acto seguido deslizó: “Pero Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. No sabía que tenías un presupuesto para los programas”.

Fue allí que Laila Roth acotó con su clásico humor: “Por ahí podemos hacer una excepción, hacemos una vaquita y ponemos un poquito de plata cada uno”; mientras que Aristarán sumó picante: “Podemos pasar la gorra. Yo hago magia, Laila hace unos chistes y Mario puede conducir el evento. Quiero decirte, Pampita, que nosotros con Laila no tenemos presupuesto para venir acá”.

Tras ello, el conductor de las noches de El Trece subió la apuesta y ahondó preguntando si “alguien sabe de cuánta plata está hablando ¿Hay un número? ¿Se sabe?”, frente a lo cual Rada, a punto de estallar de la risa, respondió diplomático: “Sí, lo sé, pero no me animo a decirlo”.

Cuál fue la reacción de Yanina Latorre tras las declaraciones de Pampita admitiendo que cobra para hacer entrevistas

Este martes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre volvió a quedar en el centro de la escena al disparar con fuerza contra Pampita, después de que saliera a la luz que la modelo pone un precio a las entrevistas que acepta brindar.

En el programa mostraron un fragmento donde la modelo detallaba sin rodeos cómo maneja sus apariciones mediáticas. Allí se la escuchó afirmar: “Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada. Yo, la verdad, que prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días”.

La postura de la conductora no pasó inadvertida y, apenas terminaron de emitir el video, Yanina tomó la palabra con una opinión contundente. “Estoy totalmente en contra, cuando te llaman de invitada para hacer una nota me parece que no tenés que cobrar”, lanzó sin vueltas, dejando clara su visión sobre cómo deberían manejarse las figuras a la hora de dar entrevistas.

En medio del intercambio, Lizardo Ponce sumó su propio recuerdo respecto del accionar de la jurado del Bailando y mencionó una anécdota ocurrida durante su paso por el canal de streaming La Casa. “Igual, voy a decir algo, es de las pocas figuras de Argentina que cobra para ir a los streamings también. No tengo la cifra, pero cobra muy bien. Me acuerdo del momento de Punta del Este, que era cuando recién arrancamos nosotros, la ofrecieron como invitada y ella dijo: ‘Mirá, yo aquí estoy trabajando, vengo de vacaciones y a trabajar’”, relató.

Fede Popgold también tomó posición desde el costado económico y explicó lo que implica para un medio sostener ese tipo de honorarios. “Para pagarle en dólares a una persona para que venga tenés que facturar muchísimo dinero como canal”, sostuvo. Luego profundizó: “No hay forma de que sea rentable para un canal que vive de la pauta privada traer una persona que te cobra 10 mil dólares”.

Yanina, por su parte, reforzó su postura al contar cómo decide a qué programas asistir. “Yo no voy a programas de televisión, salvo a lo de Georgina, que es amiga. Hay determinados lugares donde te sirve ir, que te ves desde otro lugar, te hacen una buena nota”, explicó.

Finalmente, la panelista cerró su descargo con una reflexión sobre el trasfondo del asunto: “Es tan un negocio que te volvés un poco fría”.