“Excesivamente intrusivo”: Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF

juicio-por-ypf-la-argentina-presento-una-mocion-de-emergencia-ante-la-justicia-de-estados-unidos-foto-andrew-kellyreuters-2BCTDAC2Q5C3XDLODED46H4TOI

En consecuencia, el memorándum solicitó que, al resolver la moción presentada por la República Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de “cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores”.

En ese contexto, la Procuración del Tesoro, encabezada por el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio, agradeció el respaldo del Departamento de Justicia estadounidense, que ya había intervenido en etapas previas del caso a favor de la posición argentina. Además, comunicó que continuará ejerciendo la representación del Estado nacional con “rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina”.