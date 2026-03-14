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"Excesivamente intrusivo": Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF

El Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó el pedido argentino para suspender el proceso de “discovery” en el litigio por la expropiación de YPF.

“Excesivamente intrusivo”: Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF

“Excesivamente intrusivo”: Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF

La Procuración del Tesoro de la Nación informó este sábado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, en respaldo de la moción de emergencia interpuesta por la República Argentina para suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF.

Leé también Juicio por YPF: la Argentina presentó una moción de emergencia en Nueva York
La Argentina presentó una moción de emergencia en Nueva York (Foto: archivo).

Cabe recordar que, en su moción de emergencia presentada el 6 de marzo, el Gobierno solicitó la suspensión de la etapa de producción de documentos (discovery), del requerimiento de sanciones y de la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026. Esta solicitud se enmarca en el litigio por la expropiación de YPF, donde Argentina enfrenta una condena de aproximadamente de 16.100 millones de dólares más intereses (estimados en torno a los US$18.000 millones en total).

En su presentación, el Departamento de Justicia sostuvo que el discovery actualmente en curso resulta “excesivamente intrusivo y contrario” a los principios de cortesía internacional y reciprocidad. Señaló además que este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede “generar fricciones diplomáticas” y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos.

Asimismo, destacó que, al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores y, en ese marco, otorgar especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior.

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En consecuencia, el memorándum solicitó que, al resolver la moción presentada por la República Argentina para suspender el discovery, el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de “cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores”.

En ese contexto, la Procuración del Tesoro, encabezada por el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio, agradeció el respaldo del Departamento de Justicia estadounidense, que ya había intervenido en etapas previas del caso a favor de la posición argentina. Además, comunicó que continuará ejerciendo la representación del Estado nacional con “rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina”.

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