El fútbol, distinto a las finanzas: Paraguay se endeuda al 7,5% y Argentina al 37%

El Presupuesto 2021 de Paraguay no contempla aumentos salariales para funcionarios ni nuevas contrataciones públicas. En lo financiero, Argentina tiene la derrota (Foto: AFP)

Tras las dos victorias iniciales, la Selección Argentina juega contra Paraguay en otro partido por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi, una vez más, es la estrella y esperanza del equipo argentino. Si bien en lo futbolístico el país aventaja a su contrincante, en lo financiero, Paraguay gana por goleada.

Ayer Martín Guzmán emitió deuda en pesos (Letras y bonos con ajuste por CER) por $70.557 millones, cuando en realidad apuntaba a obtener $75.000 millones. El rendimiento de las Letras ofrecidas ronda el 37% anual en pesos y vencen a fines de enero y marzo venideros. Paraguay, con pocas horas de diferencia, salió a captar fondos de su mercado local emitiendo papeles en guaraníes de 7 a 20 años de plazo. El rendimiento, en el de más largo plazo, fue de sólo 7,51% anual.

La importancia de las tasas a las que se endeudan los gobiernos radica en que marcan el nivel de las que deben pagar empresas y personas por sus créditos. En el marco de la pandemia, el gobierno del país vecino lanzó una línea especial para hoteles, turismo y restaurantes con tasas de apenas 10% anual. Hubo otra línea del Banco Nacional de Fomento, del 7% en guaraníes y de 5% en dólares.

Para las personas endeudadas con las tarjetas de crédito, al inicio de la pandemia, hubo refinanciaciones con bajas tasas. Por ejemplo, una entidad brasileña ofreció para las cuotas que vencían desde marzo a mayo, la posibilidad de pagarlas en un préstamo automático en guaraníes al 9,9% anual en 24 o 36 cuotas.

En el país vecino rige lo que se denomina “tasa usuraria”. Es el límite legal máximo de interés que tanto las entidades financieras como las empresas que ofrecen productos y servicios pueden aplicar. En noviembre se ubicó en 34,2% en guaraníes y en 15,12% para las transacciones en moneda extranjera. Las tasas en la Argentina son cómodamente superiores a las “usurarias” del país vecino y de hecho Guzmán emitió esta semana deuda en dólares con un rendimiento que llegó al 16% anual.

La tasa interbancaria en Paraguay es de sólo 0,6% anual mientras que la de referencia del Banco Central es de 0,75%. Tal como hicieron los principales países del mundo, Paraguay, al desatarse la pandemia, salió al rescate de la economía reduciendo de 4% a ese 0,75% los intereses.

Recientemente se presentó ante el Congreso el Presupuesto 2021 con un gasto total equivalente a u$s 12.100 millones, un recorte de 0,6%. No contemplan aumentos salariales para funcionarios ni nuevas contrataciones en el sector público. Emitirán deuda por el equivalente a u$s 610 millones con una inflación estimada de 3,8% y un crecimiento de la economía del 5%.

Este año el rojo fiscal por la pandemia trepó al 7% del PBI y el gobierno apunta a lograr un 4% de déficit en 2021. Para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal que fija un tope de 1,5% de rojo, se solicitará al Congreso un ajuste gradual en hasta 4 años para llegar a ese porcentaje.

En la Bombonera, la selección argentina puede lograr un buen resultado esta noche. En lo financiero, se pierde por goleada.