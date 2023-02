Sin dólar soja 3: ¿cuánto bajaron las reservas en febrero?

Desde el BCRA indicaron que el manejo de las reservas permite afrontar estos pagos y que el saldo negativo que se observa está dentro de las proyecciones que se manejan. Las ventas que lleva en el mes de febrero son el peor resultado desde principios de noviembre del 2022.

De esta manera, la autoridad monetaria acumuló en febrero un balance negativo de u$s903 millones. El viernes, la autoridad monetaria informó u$s39.328 millones de reservas brutas en sus arcas mientras que el 1 de febrero su monto era de u$s41.376 millones.

"No he escuchado y no está en los tema de agenda de los que semanalmente nos reunimos los funcionarios del Ministerio de Economía un nuevo dólar soja. No hay nada, pero cada uno puede hacer la interpretación que quiera", enfatizó, en ese contexto, Bahillo.

En cambio, el funcionario destacó que el equipo económico tiene en vista "algunas medidas de paliativos para algunas economías regionales como la pera, la manzana y el vino. "No estamos hablando de un dólar soja", insistió en declaraciones radiales.

De esta manera, el secretario de Agricultura terminó con las especulaciones que se generaron acerca de la posibilidad de una nueva edición del dólar soja, que fue aplicado en los meses de septiembre y diciembre del año pasado.

dolar soja.webp Juan José Bahillo descartó la posibilidad de un nuevo "dólar soja" ante la situación de las reservas

En medio de una constante pérdida de reservas, el Banco Central debió desprenderse esta semana de u$s470 millones, en el marco de sus intervenciones en el mercado de cambios.