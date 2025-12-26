Nicolás Cabré y Rocío Pardo recibieron una hermosa noticia a 20 días del casamiento: "Con mucha alegría..."

La respuesta de la empresaria teatral no tardó en llegar y estuvo cargada de amor y admiración. “Qué placer compartir la vida con vos. Encarar todo lo que encaramos, de la mano, sin soltarnos ”, expresó, y cerró con una declaración que resume el momento que atraviesan: “Te amo, mi amor. Y te admiro cada segundo más. Real”.

Cabré y Rocío Pardo

Más tarde, la bailarina volvió a manifestarse con una serie de románticas postales junto a su esposo, celebrando no solo el exitoso debut teatral sino también el camino que recorren juntos. “Qué lindo dirigir con vos”, escribió, y destacó el equipo de primer nivel arrobando a Mariano y el Bicho.

Rocío Pardo sobre la obra con Nicolás Cabré

Cómo fue la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su historia de amor con una boda que pareció salida de un cuento. El esperado “sí” llegó en Córdoba, en un entorno natural elegido especialmente para convertir la ceremonia en una experiencia sensorial y emotiva, rodeada de bosque, lago y una atmósfera cuidadosamente diseñada.

El lugar seleccionado fue la Estancia Bosque Alegre, donde la pareja apostó por una ambientación inspirada en un bosque encantado. Senderos marcados por luces suaves, guirnaldas suspendidas entre los árboles y una puesta en escena que combinó naturaleza y romanticismo envolvieron a los invitados desde el primer momento.

La ceremonia se realizó al aire libre, bajo una carpa instalada entre los árboles y frente al lago, un marco que potenció la intimidad del encuentro. Fue la propia Rocío quien compartió luego en Instagram una serie de postales de la boda, acompañadas por un mensaje cargado de emoción: “Mucha felicidad, y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial, fue mágico”.

Unos 100 invitados fueron parte de la celebración y se sumaron a la estética elegida, vistiendo tonos blancos y beige, mientras que las damas de honor lucieron vestidos marrones, en armonía con el entorno natural. En uno de los momentos más emotivos, Rufina, la hija del actor, acompañó a su padre hasta el altar, mientras que la novia ingresó tomada del brazo de su padre, Miguel Pardo.

La coherencia estética se mantuvo hasta el final de la noche. Incluso durante el baile, los novios y su familia sorprendieron con un guiño lúdico a la temática del bosque encantado: se vistieron como pequeños gnomos, con accesorios y detalles que reforzaron el clima mágico que atravesó toda la celebración.

