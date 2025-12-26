Nicolás Cabré y Rocío Pardo recibieron una hermosa noticia a 20 días del casamiento: "Con mucha alegría..."
Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesan un presente pleno en pareja y, a casi tres semanas del casamiento de ensueño que celebraron en Córdoba, recibieron una noticia con gran entusiasmo.
26 dic 2025, 19:13
Nicolás Cabré y Rocío Pardo recibieron una hermosa noticia a 20 días del casamiento: "Con mucha alegría..."
A 20 días de su casamiento, todo indica que Nicolás Cabré y Rocío Pardo atraviesan un momento donde el amor parece multiplicarse en cada proyecto que comparten. Cuando las cosas fluyen y se camina con equilibrio, esa energía positiva se transmite de uno al otro, generando una sintonía que se retroalimenta.
Esa complicidad no solo se refleja en lo personal, sino que también se proyecta en lo profesional: juntos lograron consolidarse como dupla en la obra que estrenaron en Córdoba, demostrando que el entendimiento y la confianza mutua suelen ser la base de los mejores resultados.
De cara a la temporada de verano, la pareja apostó fuerte por la comedia Ni una sola palabra, un proyecto que venían gestando desde hacía más de un año. La obra, protagonizada por el propio Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez, tuvo un estreno a sala llena que superó todas las expectativas y confirmó el entusiasmo del público.
Tras la primera función, Cabré compartió un mensaje profundo y emotivo en sus redes, donde destacó el recorrido previo y el trabajo en equipo junto a su esposa. “Hoy, con mucha alegría, estrenamos una obra que venimos armando con Rocío hace más de un año”, escribió, y remarcó el valor de haber podido concretar el proyecto tal como lo imaginaron, gracias al apoyo de quienes confiaron en ellos desde el inicio.
La respuesta de la empresaria teatral no tardó en llegar y estuvo cargada de amor y admiración. “Qué placer compartir la vida con vos. Encarar todo lo que encaramos, de la mano, sin soltarnos ”, expresó, y cerró con una declaración que resume el momento que atraviesan: “Te amo, mi amor. Y te admiro cada segundo más. Real”.
Más tarde, la bailarina volvió a manifestarse con una serie de románticas postales junto a su esposo, celebrando no solo el exitoso debut teatral sino también el camino que recorren juntos. “Qué lindo dirigir con vos”, escribió, y destacó el equipo de primer nivel arrobando a Mariano y el Bicho.
Cómo fue la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
Nicolás Cabré y Rocío Pardo celebraron su historia de amor con una boda que pareció salida de un cuento. El esperado “sí” llegó en Córdoba, en un entorno natural elegido especialmente para convertir la ceremonia en una experiencia sensorial y emotiva, rodeada de bosque, lago y una atmósfera cuidadosamente diseñada.
El lugar seleccionado fue la Estancia Bosque Alegre, donde la pareja apostó por una ambientación inspirada en un bosque encantado. Senderos marcados por luces suaves, guirnaldas suspendidas entre los árboles y una puesta en escena que combinó naturaleza y romanticismo envolvieron a los invitados desde el primer momento.
La ceremonia se realizó al aire libre, bajo una carpa instalada entre los árboles y frente al lago, un marco que potenció la intimidad del encuentro. Fue la propia Rocío quien compartió luego en Instagram una serie de postales de la boda, acompañadas por un mensaje cargado de emoción: “Mucha felicidad, y amor. Gracias a todos los que fueron parte de un día tan especial, fue mágico”.
Unos 100 invitados fueron parte de la celebración y se sumaron a la estética elegida, vistiendo tonos blancos y beige, mientras que las damas de honor lucieron vestidos marrones, en armonía con el entorno natural. En uno de los momentos más emotivos, Rufina, la hija del actor, acompañó a su padre hasta el altar, mientras que la novia ingresó tomada del brazo de su padre, Miguel Pardo.
La coherencia estética se mantuvo hasta el final de la noche. Incluso durante el baile, los novios y su familia sorprendieron con un guiño lúdico a la temática del bosque encantado: se vistieron como pequeños gnomos, con accesorios y detalles que reforzaron el clima mágico que atravesó toda la celebración.