“No pasa nada”, respondió cuando le preguntaron si había algo más que compañerismo entre ella y Nazareno.

Qué dijo el ex de Marta Fort

Juan Manuel Ramírez contó que las salidas nocturnas, los gastos y la falta de descanso durante su relación con Marta Fort afectaron su trabajo y su rutina de entrenamiento.

“Llegó un momento por cómo es Marta y las cosas que le gusta hacer que yo no me entendí con ella y le dije que no me sentía cómodo y me sentía desenfocado en mi trabajo”, aseguró.

Sobre los gastos durante sus visitas a la Argentina, Ramírez recordó una cena con la madrina de Marta como la única excepción. “La única vez que pagó fue cuando salimos a comer y estaba Marisa, la madrina de ella. Después siempre pagaba todo yo”, sostuvo.

“Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos y salen de 500 a mil dólares por comida, yo ya no disfruto esa comida”, explicó Juan Manuel. También dijo que solía levantarse a las siete de la mañana y que el ritmo de las salidas lo dejaba sin energía para entrenar.

“Entonces si tengo que salir de jueves a domingo y después a las 7 te toca el hombro y te dice vamos a entrenar. No, yo no puedo porque me levanto cansado porque no estoy acostumbrado a eso”, concluyó.