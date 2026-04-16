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EN WASHIGTON

Caputo ratificó el plan económico y prometió más reformas para bajar el "costo argentino"

El ministro y el titular del Banco Central expusieron ante inversores en Washington y aseguraron que no habrá cambios en el rumbo económico.

Caputo ratificó el plan económico y prometió más reformas para bajar el costo argentino

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, expusieron ante inversores en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, donde ratificaron el rumbo del programa económico y anticiparon nuevas reformas para mejorar la competitividad.

Leé también Luis Caputo se reúne en Washington con la titular del FMI para avanzar en la revisión del acuerdo
El ministro busca destabar USD 1.000 millones. (Foto: archivo).

Durante la presentación, Caputo aseguró que el Gobierno mantendrá sin cambios su estrategia y avanzará con un paquete de reformas estructurales centrado en reducir el “costo argentino”. Según explicó, los ejes serán "bajar impuestos, reducir regulaciones y mejorar la logística", con el objetivo de atraer inversiones y fortalecer el crecimiento.

Caputo_Banco_Mundial

Esta es la primera vez que tomamos este camino y no nos vamos a mover ni un centímetro de él para continuar con nuestras reformas estructurales. Ahora estamos en una posición mucho mejor porque después de las elecciones de medio término tenemos un Congreso mucho más alineado con nuestras políticas”, afirmó el ministro.

En la misma línea, remarcó que el Gobierno buscará ganar competitividad sin recurrir a devaluaciones bruscas. “Necesitamos ser más competitivos, pero lo estamos haciendo bajando impuestos, reduciendo regulaciones, mejorando la logística, y no a través de la vieja forma que los políticos solían usar en Argentina”, sostuvo.

Caputo también se refirió al contexto internacional y aseguró que, pese al impacto de los movimientos en los precios de los commodities, el enfoque monetario no cambiará. “Nuestro enfoque en términos de política monetaria sigue centrado en las tendencias subyacentes de la inflación y no en reaccionar a shocks en precios relativos”, indicó.

En ese sentido, anticipó que el Banco Central mantendrá una postura restrictiva hasta que la inflación local converja con los niveles internacionales.

Qué dijo Caputo

Por su parte, Bausili defendió el esquema cambiario y destacó una reducción en la volatilidad y en las tasas de interés en los últimos meses. “Tenemos un régimen cambiario que prevalece después de un ataque tan fuerte como el que atravesamos”, señaló.

El titular del Banco Central consideró que los precios relativos "todavía se están acomodando" y atribuyó la mayor resiliencia del país a la solidez del programa económico. Además, subrayó la importancia de la credibilidad y precisó que las reservas se ubican cerca de los US$6.000 millones.

La garantía del Banco Mundial

En paralelo, el Banco Mundial confirmó que trabaja en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a la Argentina a refinanciar parte de su deuda y reducir el costo del financiamiento. La iniciativa, que aún debe ser aprobada por el directorio del organismo, busca además mejorar las condiciones para atraer inversión privada.

Según trascendió, el Gobierno negocia un esquema de financiamiento con respaldo de organismos internacionales que permitiría acceder a tasas cercanas al 5%, muy por debajo de las exigidas actualmente por el mercado, en un contexto en el que el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

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