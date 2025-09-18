Mala reacción en los mercados tras el rechazo en Diputados: caen los bonos y acciones, sube el riesgo país y el dólar opera con precio récord

El dólar, cerca de los $1.500

En este miércoles, el movimiento del dólar, como se preveía, pero no es una buena noticia, sigue subiendo:

Compra Venta

Dólar BNA $1.440 $1.490

Dólar Blue $1.490 $1.510

Dólar Tarjeta $1.865 $1.937

Dólar CCL $1.524,71 $1.519,34

Dólar MEP $1.507,95 $1.508,31

El mayorista, que marca el piso y el techo para la banda, se ubica en $1.476,50 para la compra y $1.477 para la venta. Por lo tanto, se encuentra a $2,50 por encima del techo, es decir, por segundo día, el Central puede tener que vender reservas para controlar el precio de la divisa.

Preapertura en rojo

El tipo de cambio oficial mayorista llegó durante el mediodía del miércoles a los $1474,50 por lo que para mantener el tipo de cambio dentro de las bandas, se llegó al momento de la intervención con las reservas del Central. Por lo tanto, más allá de las previas intervenciones del Tesoro Nacional, el BCRA debió actuar: vendió US$53 millones, como anticipo de lo que puede suceder este martes.

Embed

Miércoles duro en el Congreso, jueves muy complejo en economía

Los mercados están expresando sus temores ante la realidad argentina. La macroeconomía tiene problemas desde antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, pero la derrota del Gobierno y las votaciones en contra en el Congreso, sumaron más incertidumbre.

Las pizarras del miércoles no fueron tan malas como otras jornadas, pero mantuvo la nota característica: el rojo, señal de movimientos a la baja, fue el color predominante para las acciones de empresas argentinas en Wall Street y la cotización de los bonos soberanos.

El S&P Merval cedió 0,3% y los ADR operaron con mayoría de bajas. Los títulos públicos en dólares cayeron el 3,3% en promedio y el riesgo país alcanzó el punto más alto desde octubre de 2024, superó los 2.000 puntos, pero cerró a 1.671 puntos del índice del JP Morgan. Pero este jueves, ya tocó un valor inesperado: 1.337 puntos. Para encontrar el mismo valor hay que retroceder al 26 de septiembre de 2024.

Las operaciones de "premarket" en Wall Street, ya dieron una mala señal sobre lo que puede esperar el Gobierno en cuanto a la mirada de los mercados financieros sobre este particular momento de la política argentina. En las horas de apertura de la ronda sel mercado, la tendencia negativa es la que rige.

acciones y bonos Con el paso del tiempo, las pizarras de Wall Street vuelven a teñirse de rojo para acciones y bonos argentinos. (Foto: Gentileza RAVA)

Con caídas de las acciones de empresas del orden de 3% en promedio. Pero más preocupante es el tema de los bonos soberanos. En el caso del AL30, el retroceso es de 4,6%. Pero los bonos AL30D y GD 35 caen más del 6%. Los más perjudicados son los GD35D y AE38 que se derrumban más del 7&.

La Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés, ¿qué significa?

Un dato al margen. La FDA, la reserva federal de los Estados Unidos, bajó la tasa de interés para los bonos de ese país. Esa es habitualmente una buena noticia para los mercados emergentes. ¿Hará que el complejo momento local, tenga menor impacto en la macro argentina?

Embed

Cuando la Reserva Federal baja los tipos de interés, abre el juego en la disputa por captar inversiones en dólares en los mercados emergentes. Tradicionalmente, las tasas altas de interés se usan para "secar la plaza", es decir, captar dinero que se retira del mercado. Es una herramienta para intentar controlar la inflación, pero al mismo tiempo, disminuyen las inversiones que pueden generar empleo.

Como el mercado laboral en EE.UU. tiene problemas, la tasa baja para fomentar inversiones en ese mercado. Por lo tanto, abra la puerta para captar inversiones en el resto del mundo. La situación - en una condición de "laboratorio" - es una buena oportunidad para la Argentina. Pero el complejo panorama local hace que la incertidumbre financiera vea con buenos ojos otros mercados, más alejados en el mundo.