Mercados: el dólar y el riesgo país bajan y suben las acciones argentinas tras el apoyo de EE.UU. al Gobierno

El CCL está a $ 1.388 para la venta y $ 1.384 para la compra. El MEP está a $ 1.377,14 para la venta y $ 1.376,71 para la compra.

El Riesgo País, volvió a caer y está en 1.015 puntos del índice del JP Morgan.

El viaje de Milei y el impacto en los mercados

Los bonos en dólares y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street extienden el rebote, por segundo día consecutivo, a la espera de novedades que surjan de la reunión de Javier Milei con Donald Trump. En este sentido, los títulos en dólares suben hasta 3% en el premarket, mientras que los ADRs escalan hasta 6%, encabezada por las entidades financieras: BBVA (6%), Grupo Financiero Galicia (2,6%) y Grupo Supervielle (2,2%).

bonos acciones 23 9 Las acciones argentinas en Wall Street y los bonos soberanos, en otra buena jornada tras los anuncios del Tesoro Norteamericano. (foto: Gentileza Rava)

La cita entre Trump y Milei, programada inmediatamente después del discurso de Trump ante el plenario de la ONU, podría derivar en el anuncio oficial de un préstamo del Tesoro de Estados Unidos al Banco Central de la República Argentina (BCRA), destinado a afrontar vencimientos de deuda en los próximos meses y reforzar las reservas netas, erosionadas por presiones cambiarias.

El encuentro bilateral, que también contará con la presencia del secretario del Tesoro, Scott Bessent, representa un punto inédito en la relación entre ambos líderes, unidos por una visión compartida de políticas económicas liberales y un rechazo al multilateralismo tradicional.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el oficial, el blue, el mayorista, el MEP, el CCL y el Cripto

Las cotizaciones de las distintas alternativas para acceder al dólar en la Argentina: