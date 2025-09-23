Mauro Icardi regresa a la Argentina: los motivos que generarán un escándalo

Al tiempo que detalló que si bien “ya habían empezado a tener de nuevo las videollamadas", lo cierto es que verlas personalmente a Isabella y Francesca "es uno de sus deseos más grandes porque las extraña y quiere pasar tiempo con ellas". "Esto es lo que más quiere Mauro en este momento”, confió Ventura.

En tanto, el otro motivo por el que Icardi planea regresar por unos días al país sin duda dará que hablar y removerá el Wandagate. “Uno de los motivos por los cuales Mauro Icardi vuelve al país es porque tiene decidido hablar en los medios”, reveló Facundo Ventura confirmando así que el ex de Wanda Nara "quiere hablar".

Y si bien por el momento no está confirmado en qué programas rompería el silencio sobre su escandalosa y conflictiva separación de la mayor de las Nara, Ventura deslizó que habría tres candidatos y que uno de ellos pertenecería a uno de los canales del grupo Clarín.

En octubre Icardi vuelve a Argentina - captura Empezar el día

Por qué Mauro Icardi se borró varios tatuajes y la China Suárez lo mostró en redes

A comienzos de este mes de septiembre, Mauro Icardi tomó una drástica decisión en medio de su conflictiva separación de Wanda Nara: eliminó de su piel los tatuajes que le había dedicado a ella, donde figuraban su nombre, sus iniciales e incluso su rostro. Con este gesto, el delantero dejó en claro que busca cerrar definitivamente ese capítulo de su vida.

La determinación surgió en un contexto de tensión marcado por disputas legales alrededor de la división patrimonial y la custodia de las hijas que tienen en común, sumado a versiones de infidelidades y roces personales que desgastaron la relación. Para dar un giro simbólico, Icardi reemplazó las imágenes alusivas a Wanda con un impactante diseño de un lobo rodeado de árboles, realizado por su tatuador de confianza, Artur Holykoi, quien viajó especialmente para llevar adelante el trabajo.

Icardi y China Suárez (1)

Este nuevo tatuaje se interpreta como un signo de renacimiento personal y de inicio de una etapa distinta en su vida, ahora al lado de Eugenia “La China” Suárez. Las redes sociales no tardaron en reaccionar: mientras algunos celebraron el gesto como un símbolo de cambio y superación, otros lo criticaron por lo emocional y mediático que resultó.

En paralelo, Wanda recordó que años atrás se borró un tatuaje propio a pedido de Icardi, algo de lo que hoy se arrepiente, y no dejó pasar la oportunidad de mostrar su descontento ante la decisión del futbolista, reflejando la complejidad de la relación que mantienen en la actualidad.

Finalmente, fue la propia China Suárez quien compartió en redes una fotografía junto al rosarino, confirmando de manera pública que Icardi borró a Wanda no solo de su vida sentimental, sino también de su piel.