En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Acciones
Argentina
Macroeconomía argentina

Suben las acciones argentinas en Wall Street tras el "efecto Bolsonaro" y las palabras de Scott Bessent

El mercado tomó como señal positiva el triunfo en primera vuelta de Flávio Bolsonaro en Brasil, considerado un aliado del presidente Donald Trump y de Javier Milei. Se suma el renovado apoyo del Secretario del Tesoro de EE.UU.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
La victoria de Bolsonaro en primera vuelta en Brasil. El renovado apoyo de Scott Bessent a la Argentina. Dos elementos que ayudan a la reacción de la macroeconomía. (Foto: A24.com)

La victoria de Bolsonaro en primera vuelta en Brasil. El renovado apoyo de Scott Bessent a la Argentina. Dos elementos que ayudan a la reacción de la macroeconomía. (Foto: A24.com)

El factor Brasil tuvo un peso importante. El buen desempeño electoral de Flávio Bolsonaro frente a Lula Da Silva generó una fuerte reacción positiva en los mercados brasileños, con avances de hasta 15% en algunas acciones. Los inversores interpretaron el resultado como una señal favorable para una eventual agenda económica más orientada al mercado.

Leé también El riesgo país volvió a superar los 630 puntos y las acciones argentinas cayeron hasta 6% en Wall Street
El indicador elaborado por JP Morgan subía a 633 puntos básicos este jueves. (Foto: Reuters)

A esto se sumó Scott Bessent, quien volvió a destacar a Milei como un aliado de Estados Unidos y dejó abierta la posibilidad de que Washington vuelva a brindar asistencia financiera a la Argentina si las condiciones lo requieren.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street iniciaron la semana con fuertes subas, impulsadas por dos señales que mejoraron el ánimo de los inversores: el resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil y el nuevo respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al gobierno de Javier Milei.

En el premarket, Central Puerto llegó a subir 8,4%, Supervielle 6,2% y Mercado Libre 5,5%. Luego, durante la rueda, Mercado Libre avanzaba 7,9%, Banco Macro 5,3% y Central Puerto 5,1%. El movimiento permitió una recuperación después de varias jornadas negativas para los activos argentinos.

Otra buena noticia, aunque a fuego lento, es el riesgo país, que había superado los 650 puntos básicos, retrocedía hasta la zona de los 614 puntos, mientras los bonos avanzaban hasta 2%. El dólar oficial se ubicaba en $1540, con el MEP y el contado con liquidación alrededor de $1541 y $1609, respectivamente.

El mercado encontró así un doble respaldo externo, aunque la reacción deberá consolidarse en las próximas jornadas para determinar si se trata de un rebote puntual o del comienzo de una recuperación más sostenida. Octubre va avanzando así a un mejor ritmo que septiembre para la macroeconomía argentina.

Flávio Bolsonaro y Scott Bessent, aliados de la macro argentina

“¿Si podríamos volver a hacerlo? Por supuesto” , dijo Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. El equivalente al ministro de Economía, que desempeña Luis Caputo. Su declaración fue un claro apoyo a la economía de nuestro país.

Dejó bien en claro que, de ser necesario, los Estados Unidos darían otro apoyo como el que llegó en medio de la campaña electoral del 2025. En ese momento, la posibilidad de acceder a un "swap" de 20.000 millones de dólares calmó la incertidumbre ante los comicios de medio término.

"Había una corriente opositora que quería enfrentar al mercado con el Gobierno", explicó Bessent. "Nuestra intervención a favor del presidente Milei puso - tal vez por primera vez en la historia - a una corriente de aliados en Latinoamérica", remató el secretario del Tesoro.

Bessent no sólo apuntó que está dispuesto a una nueva ayuda al país, sino que lo hizo durante el fin de semana, como para dejar una buena noticia, muy buena, antes del inicio de una semana bursátil.

El otro aporte a la marco argentina llegó desde Brasil, también el fin de semana. El domingo para ser exactos. El triunfo en primera vuelta de Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales fue tomado como un alivio por los mercados. Y el margen, escaso, permite suponer que se impondrá en el balotaje al actual presidente, Lula da Silva.

Ambas situaciones - como se esperaba - tuvieron un efecto disparador para las acciones, bonos y el riesgo país argentino. Las acciones y los bonos soberanos subieron su valor en Wall Street. Ya venían repuntando en los dos primeros días de octubre - septiembre fue un mes malo - pero este lunes, el impulso es importante.

Los dichos de Scott Bessent y el triunfo de Flavio Bolsonaro en Brasil en primera vuelta ayudaron a que baje el riesgo país argentino. (foto: A24.com)

Los dichos de Scott Bessent y el triunfo de Flavio Bolsonaro en Brasil en primera vuelta ayudaron a que baje el riesgo país argentino. (foto: A24.com)

Las acciones argentinas en Wall Street se disparan hasta 8 %, reaccionan los bonos y cae el riesgo país. El S&P Merval avanza 4% y el dólar también baja, arrastrados por el ritmo brasileño en los activos tras la primera vuelta en Brasil.

Los ADRs treparon hasta el 6,5% (son las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street). Algo similar sucedió con los bonos soberanos que rebotaron un hasta 2%, luego de una semana de fuertes caídas. Sólo la llegada de octubre - y estas dos noticias de Washington y de Brasil - parecen haber cambiado el rumbo.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir

En pocas palabras

  • Triunfo electoral: El resultado de Flavio Bolsonaro en Brasil impulsó las acciones argentinas en Wall Street.
  • Respaldo de EE.UU.: Scott Bessent reafirmó a Javier Milei como aliado y dejó abierta la asistencia financiera.
  • Mercado: Acciones argentinas como Mercado Libre y Central Puerto mostraron fuertes subas tras estas señales positivas.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Acciones Argentina Scott Bessent Flavio Bolsonaro Riesgo país
Notas relacionadas
Caputo defendió el rumbo económico y atribuyó el alza del riesgo país a "un brutal shock externo"
El riesgo país sube a 650 puntos y alcanza su nivel más alto en casi un año
La reacción de Javier Milei tras la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar