Se suman rechazos a la privatización de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. 

Se trata de Wbaldino J. Acosta, quien expresó que "lo que hace Milei es patear el tablero de todo y luego poner fichas en su lugar".

"Creo que en el caso YMAD no han estudiado a fondo. Vienen a meter motosierra pero cuando nos ponemos a analizar el caso no hay fundamentos . Hoy la Nación sólo participa de las pérdidas pero no de las ganancias. Como YMAD no puede quebrar entonces cualquier mal funcionamiento lo debería pagar el Estado nacional”, expresó.

“El proyecto de ley que el presidente Javier Milei envió al Congreso Nacional incluye entre sus 664 artículos un capítulo específico referido a las privatizaciones de empresas estatales y sociedades de propiedad total o mayoritaria en manos del Estado. Según la visión del nuevo gobierno, el Estado Nacional necesita concentrar su actividad en sus funciones esenciales, por lo cual se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”, siguió Acosta.

“No puede privatizar, ni estatizar, ni disponer de ninguna manera de los recursos naturales de Catamarca. Sencillamente no puede hacerlo porque no le pertenecen dichos recursos. Punto final”, enfatizó el letrado.