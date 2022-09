Diálogos con José Tasa

-José Tasa: Póngase en lugar de un productor agropecuario. Le dan un tipo de cambio a $200 pero sólo hasta el 30 de septiembre. Obviamente va a vender gran parte de su producción y con el excedente financiero va a comprar dólares. Y es lo que pasó el viernes. Ahora veremos cuál va a ser el valor de equilibrio del “contado con liqui”. Pero el problema es lo que viene a partir del 1 de octubre. Las liquidaciones del campo van a estar ausentes en el mercado cambiario por lo menos hasta febrero. El que no se pasó a dólares liquidando a $200 difícilmente liquide al cambio oficial de $150 en octubre, noviembre y diciembre. Yo no descartaría que el gobierno termine prorrogando la vigencia del dólar soja a $200 en octubre.

-Periodista: Pero el propio secretario de Agricultura descartó cualquier prórroga.

-José Tasa: Veremos. Creo que a fin de septiembre se van a haber liquidado más de los u$s 5.000 millones que calculaba Sergio Massa. Pero van a quedar aún por lo menos otro tanto sin liquidar aún. Hay un efecto monetario que en el Gobierno no se le da relevancia.

-Periodista: La inflación parece incontrolable.

-José Tasa: Por ello le digo. El 7% es un escalón que va a ser difícil de quebrar en el corto plazo. Todo en definitiva es el exceso de pesos en el mercado. Ya sea por la emisión que hiciera el BCRA en el primer semestre del año o por la emisión endógena por los intereses de las Leliq. El próximo gobierno debería prohibir al BCRA emitir deuda en pesos. Pero eso es a largo plazo. De corto me parece que tendremos una inflación elevada del 100% en 2023.

-Periodista: El Presupuesto 2023 contiene sólo 60% en su proyección…

-José Tasa: Una picardía clásica. Políticamente el gobierno no podía incluir una inflación mayor en la estimación. Hubiera generado un impacto político reconocerla. Hasta ahora la inflación en la gestión de Alberto Fernández es de 221%. Y va por más. Por ello la preocupación de Sergio Massa de evitar una devaluación. Puede llevar a la inflación anual a 140% como mínimo. La realidad es que los empresarios reconocen que hay una mejora importante con la gestión de Massa frente a lo que eran Batakis y el propio Guzmán. Pero la herencia recibida por el actual ministro de Economía le hace muy difícil todo. Piense en la brecha cambiaria, el stock de leliq, el rojo fiscal, las bajas reservas en el BCRA. Todos los frentes abiertos. Hasta ahora viene comprando tiempo.

-Periodista: Usted es muy crítico de la suba de las tasas en pesos…

-José Tasa: Es que no creo que sirva para frenar la inflación. Todo lo contrario. Y además frena el consumo privado. Por más que la bomba de las leliq no explote, igual alimenta esta suba de las tasas las expectativas de inflación. Creo que además lleva a la economía a una peligrosa mezcla de alta inflación con recesión. Reduce es cierto el traspaso al dólar pero piense que el plazo fijo está rindiendo 6,5% mensual pero aún no crece el stock. La tasa en pesos no atrae. El dólar tarde o temprano se despierta y recupera en un día el terreno perdido frente a las tasas en pesos.

Periodista: ¿Ahora qué inversión recomendaría?

José Tasa: Apostaría al dólar. Pero igualmente sostengo que las acciones argentinas, más allá de la suba en 2022, creo que tienen un importante camino ascendente por delante. Las acciones energéticas especialmente. Igualmente estaría atento a lo que sucede en Estados Unidos con las tasas.

-Periodista: ¿Y los bonos?

-José Tasa: Creo que no va a haber grandes saltos en sus cotizaciones en este 2022. Va a haber mucho ruido cuando se acerque la campaña electoral. Hay que estar atento a las declaraciones de los próximos candidatos a presidente sobre lo que van a hacer con la deuda pública. En algún momento va a jugar a favor la llegada de un gobierno pro mercado desde el 10 de diciembre del 2023. Pero me parece muy temprano para apostar a ello. De nuevo, la suba de tasas en Estados Unidos puede complicar cualquier inversión.

-Periodista: ¿Qué va a hacer la Reserva Federal?

-José Tasa: Creo que las sube de nuevo 75 puntos básicos. No creo que haga 100 puntos. Está muy sensible el clima financiero en Estados Unidos. Jerome Powell viene reaccionando tardíamente a la suba de los precios minoristas en EE.UU. Es un abogado, y quizás ello refleja que sea más político que técnico. Y se notó en la política monetaria de la Fed, que abandonó su larga tradición en materia de inflación de anticiparse a los hechos.