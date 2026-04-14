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Textiles: un fabricante de tres reconocidas marcas pidió el concurso preventivo para reestructurar su deuda

Empresas del rubro buscan reestructurar deudas en medio de una baja en la producción local y el avance de importaciones.

Actividad en PyMEs: la industria “textil e indumentaria”

Actividad en PyMEs: la industria “textil e indumentaria”, que venía siendo casi el único ramo en aumento hasta abril, también se retrajo 4,3% anual en mayo, según los datos de CAME. (Foto Archivo)

Las firmas Ted Bodin y Fantome Group solicitaron el concurso preventivo para reordenar sus deudas y sostener la continuidad de sus operaciones. Ambas compañías atraviesan un escenario complejo, marcado por la caída del consumo, el aumento de costos y una mayor competencia de productos importados.

Leé también La capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre y el textil fue el sector más complicado
“Victoria Outdoor Gear”, la nueva planta textil en La Rioja (Foto: Argentina.Gob.Ar).

Caída de ventas y desequilibrio financiero

En el caso de Ted Bodin, fundada en 1984 y enfocada en indumentaria femenina, llegó a tener hasta 40 locales entre propios y compartidos en todo el país. Según explicó en su presentación judicial, la empresa logró sostener su volumen de ventas mediante un sistema de consignación, pero enfrenta una caída superior al 40% en términos reales, lo que generó un fuerte desequilibrio económico.

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Por su parte, Fantome Group, dedicada a la fabricación para terceros, produce para marcas como Kevingston, Reebok y Kappa.

La firma advirtió que su actividad se redujo tras la pérdida de contratos, en un contexto donde sus clientes comenzaron a reemplazar la producción local por importaciones.

Importaciones y costos, en el centro del problema

Desde la empresa señalaron que, además de la caída en las ventas, enfrentan una “competencia diabólica” por el ingreso de mercadería del exterior.

A eso se suman aumentos sostenidos en insumos, energía y salarios, junto con una elevada carga impositiva, factores que deterioraron la competitividad del sector.

Según datos del Banco Central, Fantome Group acumula 33 cheques rechazados por falta de fondos, por un total cercano a los 45 millones de pesos.

Los casos se agregan al reciente cierre de Dfac (“De Fábrica al Consumidor”), que tenía plantas en varias provincias y trabajaba con algodón del norte del país.

Al igual que otras empresas del rubro, parte de sus clientes migraron hacia productos importados, lo que impactó directamente en la utilización de su capacidad productiva.

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El acuerdo con empresarios textiles se acoplará al de la indumentaria (Foto: Pixabay)

El acuerdo con empresarios textiles se acoplará al de la indumentaria (Foto: Pixabay)

Ventas en baja y precios atrasados

El contexto general del sector también refleja el deterioro. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en marzo las ventas de indumentaria cayeron 0,4% interanual a precios constantes y acumulan una baja del 6,3% en el primer trimestre.

En el segmento de calzado y marroquinería, la caída fue más leve, con un retroceso del 0,1% interanual y del 1,4% en lo que va del año.

Este escenario también impacta en los precios: de acuerdo a un informe de la Universidad de Buenos Aires, en los últimos dos años la ropa aumentó 103%, muy por debajo de la inflación acumulada del 220%, lo que implica una caída en términos reales.

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