Textiles: un fabricante de tres reconocidas marcas pidió el concurso preventivo para reestructurar su deuda

Importaciones y costos, en el centro del problema

Desde la empresa señalaron que, además de la caída en las ventas, enfrentan una “competencia diabólica” por el ingreso de mercadería del exterior.

A eso se suman aumentos sostenidos en insumos, energía y salarios, junto con una elevada carga impositiva, factores que deterioraron la competitividad del sector.

Según datos del Banco Central, Fantome Group acumula 33 cheques rechazados por falta de fondos, por un total cercano a los 45 millones de pesos.

Los casos se agregan al reciente cierre de Dfac (“De Fábrica al Consumidor”), que tenía plantas en varias provincias y trabajaba con algodón del norte del país.

Al igual que otras empresas del rubro, parte de sus clientes migraron hacia productos importados, lo que impactó directamente en la utilización de su capacidad productiva.

pexels-photo-236748.jpeg El acuerdo con empresarios textiles se acoplará al de la indumentaria (Foto: Pixabay)

Ventas en baja y precios atrasados

El contexto general del sector también refleja el deterioro. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en marzo las ventas de indumentaria cayeron 0,4% interanual a precios constantes y acumulan una baja del 6,3% en el primer trimestre.

En el segmento de calzado y marroquinería, la caída fue más leve, con un retroceso del 0,1% interanual y del 1,4% en lo que va del año.

Este escenario también impacta en los precios: de acuerdo a un informe de la Universidad de Buenos Aires, en los últimos dos años la ropa aumentó 103%, muy por debajo de la inflación acumulada del 220%, lo que implica una caída en términos reales.