Esteban Mirol destrozó a Marixa Balli por defender a la industria textil: "Su vestuario debe oler a..."

“Todos los laburantes en negro. No pagan un mango de impuestos. ¿Qué se hacen las víctimas?”, denunció furibundo. Al tiempo que concluyó letal: “No cierran por Caputo (al que no defiendo ni loco), cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores pobres. ‘Ofensa’, doña Marixa, es lo que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor”.

Claro que ante semejante descargo contra los dichos de Marixa Balli, De Brito no dudó en invitar a Estaban Mirol al piso de LAM (América TV) para debatir el tema en vivo. Allí, el también exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) no sólo mantuvo su postura sino que hasta se trenzó con Laura Ubfal, quien defendió a ultranza la producción nacional.

Cuál fue la crítica de Marixa Balli a Luis Caputo y cuáles fueron las declaraciones del ministro de Economía

Marixa Balli salió con los tapones de punta contra el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de sus polémicas declaraciones sobre la industria textil argentina. La empresaria y panelista no ocultó su enojo y calificó como “ofensivos” los dichos del funcionario, a quien cuestionó por desconocer la realidad del sector y de miles de trabajadores afectados por la crisis.

El cruce se dio luego de que Caputo hablara en Radio Mitre sobre el alto costo de la indumentaria en el país. Allí, el ministro fue contundente al asegurar que nunca compra ropa en Argentina porque “era un robo”. En esa misma línea, sostuvo que la industria textil estuvo históricamente protegida y defendió la apertura de importaciones como una herramienta para bajar los precios y beneficiar al consumidor final.

Las palabras del titular del Palacio de Hacienda no pasaron inadvertidas y encontraron una respuesta inmediata en la televisión. En el programa A la Barbarossa (Telefe), Marixa Balli, quien además de su rol mediático es empresaria textil, se mostró visiblemente molesta y le habló directamente al ministro. “Ministro, trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina porque es muy cara”, lanzó al aire, marcando su desacuerdo con el tono y el contenido de sus declaraciones.

Balli explicó que ese tipo de comentarios ignoran la realidad de una gran parte de la población que no tiene la posibilidad de viajar al exterior para comprar ropa y que debe afrontar precios elevados en el mercado local. Además, remarcó el peso de la carga impositiva que enfrenta el sector: impuestos, cargas sociales y Ganancias que, según detalló, encarecen notablemente el valor final de las prendas.

En ese sentido, la empresaria fue tajante al señalar que los precios no responden a una actitud especulativa del rubro. Afirmó que hasta un 52% del costo de una prenda corresponde a impuestos y desmintió la idea de que los empresarios textiles sean “ladrones”. Para Balli, el problema de fondo es estructural y requiere decisiones políticas que alivien la presión fiscal para poder competir en igualdad de condiciones.

La panelista también habló desde su propia experiencia y contó que la crisis del sector la obligó a cerrar locales de su marca Xurama, una situación que, según expresó, se repite en muchos emprendimientos del rubro. Por eso, insistió en la necesidad de bajar impuestos como única salida viable para sostener la producción nacional, cuidar el empleo y evitar que la apertura indiscriminada termine de golpear a una industria que ya atraviesa un momento crítico.