Esteban Mirol destrozó a Marixa Balli por defender a la industria textil: "Su vestuario debe oler a..."

El descargo de Marixa Balli sobre los dichos del ministro Luis Caputo respecto a la industria textil generó una verdadera polémica. Entre las respuestas más llamativas, Esteban Mirol no dudó en criticarla y aseguró que se estaba “victimizando”.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El conductor no se guardó nada y cuestionó a Marixa Balli como empresaria, señalándola dentro de un esquema que perjudica a los consumidores. Mirá qué dijo Esteban Mirol.
El descargo de Marixa Balli sobre los dichos del ministro Luis Caputo respecto a la industria textil generó una verdadera polémica. Entre las respuestas más llamativas, Esteban Mirol no dudó en criticarla y aseguró que se estaba “victimizando”.
Por medio de varios mensajes que le hizo llegar a Ángel de Brito, el periodista puso en tela de juicio el enojo de la exangelita y señaló las históricas prácticas del rubro de la indumentaria, sobre todo en zonas como La Salada y Flores, donde justamente Balli tenía sus negocios de ropa.
“Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu ex angelita Marixa Balli hablando del tema indumentaria. Conozco bien del tema porque dedico buena parte de mis redes sociales a la defensa del consumidor. Hacele una nota en la casa y que muestre el vestuario. Debe oler a freeshop y a Miami”, comenzó disparando claramente molesto con la morocha.
Pero claro que eso sería sólo el comienzo de un largo planteo, donde incluso tildó de hipócrita a Marixa: “El que puede viajar se compra afuera. Y, al que no puede, los colegas de Marixa ya no los pueden cagar porque están Shein y Temu. Donde ella vendía, es decir, La Salada y Flores, compraban ropa por dos pesos a familias de bolivianos que fabricaban encerrados en un cuarto y luego la vendían en 20 pesos a revendedores que iban al interior a cagar a la gente cobrándoles el doble”.
“Todos los laburantes en negro. No pagan un mango de impuestos. ¿Qué se hacen las víctimas?”, denunció furibundo. Al tiempo que concluyó letal: “No cierran por Caputo (al que no defiendo ni loco), cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores pobres. ‘Ofensa’, doña Marixa, es lo que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor”.
Claro que ante semejante descargo contra los dichos de Marixa Balli, De Brito no dudó en invitar a Estaban Mirol al piso de LAM (América TV) para debatir el tema en vivo. Allí, el también exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) no sólo mantuvo su postura sino que hasta se trenzó con Laura Ubfal, quien defendió a ultranza la producción nacional.
Marixa Balli salió con los tapones de punta contra el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de sus polémicas declaraciones sobre la industria textil argentina. La empresaria y panelista no ocultó su enojo y calificó como “ofensivos” los dichos del funcionario, a quien cuestionó por desconocer la realidad del sector y de miles de trabajadores afectados por la crisis.
El cruce se dio luego de que Caputo hablara en Radio Mitre sobre el alto costo de la indumentaria en el país. Allí, el ministro fue contundente al asegurar que nunca compra ropa en Argentina porque “era un robo”. En esa misma línea, sostuvo que la industria textil estuvo históricamente protegida y defendió la apertura de importaciones como una herramienta para bajar los precios y beneficiar al consumidor final.
Las palabras del titular del Palacio de Hacienda no pasaron inadvertidas y encontraron una respuesta inmediata en la televisión. En el programa A la Barbarossa (Telefe), Marixa Balli, quien además de su rol mediático es empresaria textil, se mostró visiblemente molesta y le habló directamente al ministro. “Ministro, trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina porque es muy cara”, lanzó al aire, marcando su desacuerdo con el tono y el contenido de sus declaraciones.
Balli explicó que ese tipo de comentarios ignoran la realidad de una gran parte de la población que no tiene la posibilidad de viajar al exterior para comprar ropa y que debe afrontar precios elevados en el mercado local. Además, remarcó el peso de la carga impositiva que enfrenta el sector: impuestos, cargas sociales y Ganancias que, según detalló, encarecen notablemente el valor final de las prendas.
En ese sentido, la empresaria fue tajante al señalar que los precios no responden a una actitud especulativa del rubro. Afirmó que hasta un 52% del costo de una prenda corresponde a impuestos y desmintió la idea de que los empresarios textiles sean “ladrones”. Para Balli, el problema de fondo es estructural y requiere decisiones políticas que alivien la presión fiscal para poder competir en igualdad de condiciones.
La panelista también habló desde su propia experiencia y contó que la crisis del sector la obligó a cerrar locales de su marca Xurama, una situación que, según expresó, se repite en muchos emprendimientos del rubro. Por eso, insistió en la necesidad de bajar impuestos como única salida viable para sostener la producción nacional, cuidar el empleo y evitar que la apertura indiscriminada termine de golpear a una industria que ya atraviesa un momento crítico.