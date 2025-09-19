Un auto brasilero apunta a ser el más vendido después de siete años de liderazgo de la producción nacional

El Yaris superó al Cronos en el acumulado recién en los primeros días de septiembre, aunque habrá que esperar el cierre del mes para confirmarlo.

Pese al buen desempeño del modelo cordobés, el caudal de unidades que Toyota está ingresando desde Brasil es considerable, y la disputa entre ambos se concentra por encima de rivales como el Peugeot 208 y el Volkswagen Polo, que se ubican mucho más atrás.

En abril, el Yaris recortó 600 autos, aunque no fue el líder absoluto. En mayo se quedó con el primer lugar y achicó otros 400 patentamientos. Junio volvió a favorecer al Cronos, con el Toyota a solo 80 unidades. Luego, en julio y agosto, el hatch brasileño recuperó terreno: sumó 500 y 1.400 autos más que el Cronos, respectivamente, dejando un saldo favorable al Fiat de 943 unidades al iniciar septiembre.

Sin embargo, en la primera semana del mes, el Yaris ya lo había desplazado, con algo más de 1.000 patentamientos por delante, lo que le daba una ventaja mínima de unos 50 autos. Faltando aún varios días para el cierre, el resultado definitivo podría volver a modificarse.

El Fiat Cronos dominó el mercado en 2021, 2022 y 2023, después de ceder la punta en 2024 al Peugeot 208. En 2025, había vuelto a lo más alto desde febrero y hasta agosto.

De todos modos, septiembre no es un mes habitual. La incertidumbre económica y política atraviesa las decisiones de compra, y tanto el Yaris como el Cronos apuntan a clientes cuyos ingresos suelen no estar dolarizados, a diferencia de quienes adquieren autos de gama media. Eso podría frenar las operaciones en los segmentos más accesibles.

Aunque llame la atención que el Yaris encabece con el Cronos séptimo, el Peugeot 208 octavo y el Polo noveno, es importante considerar que en la primera mitad de cada mes pesan mucho los boletos firmados en la segunda quincena previa. Si la actividad comercial realmente se estuviera enfriando, resultará más difícil revertir la tendencia en el tramo final.