enero
ANSES
Previsional

Enero 2026: todos los aumentos de ANSES y lo que cobran los jubilados

ANSES confirmó nuevos aumentos para enero 2026 y anunció el calendario completo de pagos. Mirá cuánto cobra cada prestación.

El inicio del nuevo año llega con novedades clave para millones de beneficiarios de ANSES. Enero 2026 arranca con aumento en los haberes, nuevos montos actualizados y el cronograma oficial de pagos ya definido, organizado por terminación de DNI.

AUH y asignaciones familiares: la doble buena noticia de ANSES para 2026
La doble buena noticia de ANSES para los beneficiarios de AUH y asignaciones familiares (Foto: archivo).

Las actualizaciones alcanzan a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares del sistema SUAF.

A continuación, todos los detalles sobre cuánto se cobra en enero, cómo impacta el aumento y qué día se acredita cada prestación.

Aumentan las prestaciones de ANSES en enero 2026

Desde enero se aplica un ajuste del 2,5% sobre los haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente. El mecanismo de actualización se basa en la inflación de dos meses atrás, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

Este aumento impacta de forma directa en jubilaciones, pensiones y asignaciones, mejorando los ingresos mensuales de millones de personas en todo el país.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en enero 2026

Con la actualización confirmada, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $349.401,58

  • Jubilación máxima: $2.351.141,84

En el caso de las prestaciones asistenciales:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60

  • Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $279.443,60

Estos montos se abonan según el calendario habitual, organizado por terminación de DNI.

ANSES_pagos

AUH en enero 2026: monto actualizado y esquema de pago

La Asignación Universal por Hijo también recibe el aumento del 2,5%.

  • Monto bruto AUH: $125.528

  • Monto mensual que se cobra (80%): $100.362

  • Monto retenido (20%): $25.166

Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% de forma mensual, mientras que el 20% restante se acumula y se cobra una vez presentada la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

ANSES_bono

ANSES define los montos que se cobrarán desde enero 2026

AUH por discapacidad: cuánto se cobra desde enero

Para los casos de hijos con discapacidad, la prestación queda establecida en:

  • AUH por discapacidad: $408.824

Este beneficio no tiene tope de edad y mantiene el mismo esquema de pago que la AUH general: 80% mensual y 20% retenido hasta la presentación de la Libreta.

Calendario de pagos de ANSES de enero 2026

ANSES organizó el cronograma de pagos según la terminación del DNI, con fechas escalonadas para cada prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero

  • DNI terminado en 1: 12 de enero

  • DNI terminado en 2: 13 de enero

  • DNI terminado en 3: 14 de enero

  • DNI terminado en 4: 15 de enero

  • DNI terminado en 5: 16 de enero

  • DNI terminado en 6: 19 de enero

  • DNI terminado en 7: 20 de enero

  • DNI terminado en 8: 21 de enero

  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminado en 0: 9 de enero

  • DNI terminado en 1: 12 de enero

  • DNI terminado en 2: 13 de enero

  • DNI terminado en 3: 14 de enero

  • DNI terminado en 4: 15 de enero

  • DNI terminado en 5: 16 de enero

  • DNI terminado en 6: 19 de enero

  • DNI terminado en 7: 20 de enero

  • DNI terminado en 8: 21 de enero

  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: 12 de enero

  • DNI terminado en 1: 13 de enero

  • DNI terminado en 2: 14 de enero

  • DNI terminado en 3: 15 de enero

  • DNI terminado en 4: 16 de enero

  • DNI terminado en 5: 19 de enero

  • DNI terminado en 6: 20 de enero

  • DNI terminado en 7: 21 de enero

  • DNI terminado en 8: 22 de enero

  • DNI terminado en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero

Asignaciones de pago único

(nacimiento, adopción y matrimonio)

  • Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

  • Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones familiares de PNC

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de enero al 12 de febrero

Prestación por Desempleo

Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero

Plan 2

  • Todas las terminaciones: del 6 al 12 de enero

