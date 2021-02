¿Por qué Paula Chaves echó a Pedro Alfonso del estudio de "Cortá por Lozano"?

Paula Chaves

Paula Chaves inició la segunda semana al frente de "Cortá por Lozano" en reemplazo de su conductora original, Vero.

Y uno de los invitados para el diván fue el actor y productor Pedro Alfonso, pareja de la modelo.

“Yo no voy a romper los códigos. Solo voy a mostrar algunas fotos íntimas tuyas, de toda tu vida. Tu vida misma”, adelantó Pedro en una aparición que hizo.

“A mí me enseñaron que a una conductora no se la sorprende al aire, se le muestra absolutamente todo porque soy la presentadora”, respondió Paula.

Alfonso no se quedó callado y fue por más: "Eso no corre, y lo sé como productor, con el reemplazo. Al reemplazo sí se lo sorprende. No es nada grave”.

El ida y vuelta provocó que la animadora lo haga echar del estudio por personal de seguridad.

"¿Te podés correr de ahí? ¿Podés salir del diván? Me pone nerviosa tener que seguir… ¿Puedo pedir que lo saquen? ¿Se puede?”, dijo.

“Pero juez, ni la toqué. No hice nada. Bueno, me voy, tranquilo”, atinó a decir el ex "ShowMatch".