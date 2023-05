La drástica decisión de la novia de Jorge Rial tras hacerse público el romance

La mujer puso en modo privado su perfil de Instagram debido a todos los mensajes que comenzó a recibir, para poder mantener su intimidad bajo varias llaves.

"Recibí un mensaje que era mi peor pesadilla. Dije 'esa persona no me puede estar mandando un mensaje a mi. Dios, no me hagas esto. Por favor. Después dije 'si yo no tengo que responder, estoy en mi país, en mi casa'", en referencia al parecer al periodista Ángel de Brito, quien le habría escrito por su relación con el ex Intrusos.

Además, María dejó en claro que no quiere responder los mensajes que le llegan y menos hablar de su vida privada. "Están todas las personas de siempre, pero quiero pedirle perdón a Fefe que lo tuve que sacar porque está como productor en LAM. Te quiero un montón, pero me perjudicás", agregó.

image.png

Jorge Rial confirmó su noviazgo con María del Mar Ramón y contó que lo sostuvo en su momento más crítico: "Fue..."

Tras su dramático relato en radio donde confirmó que pasó diez minutos muerto y describió lo que sintió en ese instante, Jorge Rial habló con el programa Intrusos, América Tv, y además de hablar de su salud confirmó su relación sentimental con María del Mar Ramón.

"Me duele todo el cuerpo, me duele la caja toráxica, me cagaron a palos literalmente para sacarme... Pero bueno, acá estoy. Tuve muerte súbita, estuve diez minutos muerto", explicó el periodista de 61 años.

Y aclaró además sobre algunas versiones que circularon: "Hay que cuidar mucho la arritmia. No tomé viagra, no me pegué un saque, como bien...".

Sobre su nueva relación sentimental, explicó: "Es una gran escritora y me acompañó a morir (por María del Mar). Fue muy importante ella, mis hijas, Capuya viajando allá...".

Y sobre lo que sintió en ese instante de suma preocupación recordó: "Un dolor en el pecho muy fuerte, me despertó el dolor, me di cuenta que no era un dolor normal"

"No tengo miedo y tampoco quiero entrar en esa cosa mística. Lo único que quiero saber es si a dónde fui dejé algo o traje algo", finalizó Jorge Rial.