Luis Ventura, picante sobre la vuelta de Jorge Rial a su programa: "Debe estar odiado"

En A la tarde (América TV) hablaron de la internación de Jorge Rial y su vuelta a los medios. Después de escuchar a su colega en Argenzuela, Luis Ventura advirtió un detalle que le llamó la atención.

"Si hay algo que Jorge odió toda la vida.... era que alguien tuviera voz finita al hablar. Y quiero poner de ejemplo al Ratón Ayala, a Poroto Cubero, a Faderico Luppi... que cada vez que aparecían en una nota decía: 'no coincide el cuerpo con la voz'", señaló.

Para graficar cómo el animador, Ventura acotó: "Debe estar odiado. Si cortan esto para su programa (en C5N), seguro pide que pongan todo en el videograph, para no escucharse".

Por último, con respecto a la vuelta de Rial a la pantalla chica, Cora Debarbieri tomó la palabra y adelantó que es una posibilidad cada vez más lejana. "Está en duda", sentenció la panelista.

Jorge Rial confirmó que pasó diez minutos muerto y describió lo que sintió: "Es un momento glorioso"

Hace unos días, Jorge Rial recibió el alta médica en la Clínica del Country de Bogotá, Colombia, donde estuvo internado tras sufrir un infarto y ya está en la Argentina tras arribar en un avión sanitario.

El conductor de Argenzuela, C5N, fue a Radio 10 el lunes a saludar a sus compañeros y relató en detalle lo que sintió en el momento de sufrir la descompensación que derivó en su internación y se animó a hablar de la muerte de una manera muy particular.

"Decidí llamar a la cobertura médica e ir rápido al sanatorio, yo soy muy cabeza dura, no le doy mucha bola eso pero sin embargo sentí que algo iba a pasar. Por suerte llegué y me mandaron a hacer los primeros análisis, que el electrocardiograma increíblemente dio bien. Yo sentía que algo pasaba", dijo Jorge Rial.

Y agregó sobre ese dramática momento donde tuvo el infarto: "Pasaron un par de cosas muy fuertes, imágenes muy fuertes. Una sola cosa le quiero decir a los que están escuchando: la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido, amable. El dolor es si tenés una enfermedad en lo previo y el dolor es el que dejas".

"Ese momento es un momento absolutamente glorioso, es cálido, calentito, lindo, amoroso, te atrae, te absorve, te llama", añadió el periodista sobre la muerte.

Y recordó sobre ese tremendo momento que escuchó la voz de su nieto Francesco, hijo de More Rial: "Estaba en esa semi inconsciencia y escucho la voz de mi nieto, no de un nene, que me decía: dale tata, dale. Yo la escuchaba y me desesperaba".