Jorge Rial confirmó que pasó diez minutos muerto y describió lo que sintió: “Es un momento glorioso”

"Decidí llamar a la cobertura médica e ir rápido al sanatorio, yo soy muy cabeza dura, no le doy mucha bola eso pero sin embargo sentí que algo iba a pasar. Por suerte llegué y me mandaron a hacer los primeros análisis, que el electrocardiograma increíblemente dio bien. Yo sentía que algo pasaba", dijo Jorge Rial.

Embed

Y agregó sobre ese dramática momento donde tuvo el infarto: "Pasaron un par de cosas muy fuertes, imágenes muy fuertes. Una sola cosa le quiero decir a los que están escuchando: la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido, amable. El dolor es si tenés una enfermedad en lo previo y el dolor es el que dejas".

"Ese momento es un momento absolutamente glorioso, es cálido, calentito, lindo, amoroso, te atrae, te absorve, te llama", añadió el periodista sobre la muerte.

Y recordó sobre ese tremendo momento que escuchó la voz de su nieto Francesco, hijo de More Rial: "Estaba en esa semi inconsciencia y escucho la voz de mi nieto, no de un nene, que me decía: dale tata, dale. Yo la escuchaba y me desesperaba".

jorge rial 6.jpg

El video de la primera caminata de Jorge Rial al aire libre después del infarto: "Sigo de pie pero..."

Desde Instagram, el pasado viernes Jorge Rial mostró su primera caminata al sol por las calles de la Argentina después del infarto y se mostró muy emocionado en un profundo posteo.

"De a poquito voy volviendo. Pasos cortos. Un poco de aire fresco. A respirar la vida en estos primeros días del resto de mi vida. Ya les voy a contar todo lo qué pasó y sigue pasando. Lo estoy elaborando", indicó el periodista.

Y agregó: "Es un rompecabezas enorme. Aún no sé por dónde empezar. En principio, por disfrutar esta nueva oportunidad. Gracias por todo el cariño. Me llegó todo".

"Sigo de pie pero ya no soy el mismo. Sería un error serlo después de la ola gigante que me revolcó. Nos vemos pronto", cerró emocionado.

Mientras, instantes antes Rial subió una historia desde su casa con una canción del grupo Intoxicados, Está saliendo el sol. "Otro día en el planeta tierra", expresó.