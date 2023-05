Jorge Rial confirmó su noviazgo con María del Mar Ramón y contó que lo sostuvo en su momento más crítico: "Fue..."

Y aclaró además sobre algunas versiones que circularon: "Hay que cuidar mucho la arritmia. No tomé viagra, no me pegué un saque, como bien...".

Embed

Sobre su nueva relación sentimental, explicó: "Es una gran escritora y me acompañó a morir (por María del Mar). Fue muy importante ella, mis hijas, Capuya viajando allá...".

Y sobre lo que sintió en ese instante de suma preocupación recordó: "Un dolor en el pecho muy fuerte, me despertó el dolor, me di cuenta que no era un dolor normal"

"No tengo miedo y tampoco quiero entrar en esa cosa mística. Lo único que quiero saber es si a dónde fui dejé algo o traje algo", finalizó Jorge Rial.

maria del mar.jpg

Quién es María del Mar Ramón, la nueva novia de Jorge Rial

Más allá del momento complicado de salud que atravesó Jorge Rial, desde el plano sentimental el conductor estaría pasando por un buen presente tras su separación de Romina Pereiro, confirmada en marzo de 2022.

En el ciclo Intrusos, América Tv, Maite Peñoñori reveló este lunes quién es María del Mar Ramón, la nueva novia de Jorge Rial.

Se trata de una joven escritora de 30 años, que vive en Buenos Aires desde 2012 y nació en Bogotá, Colombia.

Embed

María del Mar tiene dos libros y se encuentra en su país natal para participa de la Feria internacional del Libro, donde estuvo como moderadora y firmando libros.

La joven tiene una militancia muy importante en el feminismo y creó una ONG que se llama Red de Mujeres y un colectivo en su país que se llama Las Viejas Verdes.

"Ella tenía pautada actividades laborales que las siguió desarrollando pese a lo sucedido", remarcó la periodista del ciclo que conduce Flor de la V.