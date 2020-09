Inhabilitado por la justicia, Evo Morales no podrá ser candidato a senador

El ex presidente buscaba ser electo como senador de Cochabamba (Foto: archivo).

Es una dura derrota para el expresidente Evo Morales, que permanece en la Argentina como refugiado. La justicia de su país lo inhabilitó para postularse como senador por Cochabamba en las próximas elecciones generales en Bolivia.

Morales perdió una larga serie de planteos ante la Justicia, que finalmente le impiden presentarse como candidato el próximo 18 de octubre.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) ya había desestimado la posibilidad de que se presentara como candidato. Pero Morales planteó un recurso de amparo para que la medida fuera revisada.

El máximo tribunal electoral rechazó la postulación de Evo por entender que no posee los dos años de residencia en Cochabamba que exige la ley electoral.

La apelación debió ser resuelta de manera extraordinaria. El tribunal Tribunal Departamental de Justicia de La Paz estaba empatado en 1 voto a favor y 1 en contra. Por eso, convocaron al juez Alfredo Jaimes Terrazas, del tribunal de El Alto, para que desempatara. Falló en el mismo sentido del Tribunal Superior Electoral e inhabilitó la candidatura.

Opositores a Evo Morales, celebran su inhabilitación (Foto: AFP))

Desde la Argentina, Evo Morales respondió vía Twitter la decisión de la justicia electoral de su país.

Nosotros acataremos esa decisión porque nuestro compromiso y prioridad es que el pueblo salga de la crisis. No caeremos en ninguna provocación, el pueblo volverá a gobernarse a sí mismo, pacífica y democráticamente. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 7, 2020

Pese a escribir inicialmente que "podrán inhabilitar a Evo, pero no podrán proscribir al pueblo", el ex presidente comunicó en un segundo tuit que acepta la decisión y no se presentará.

Por su parte, la presidenta interina, Jeanine Áñez, se atribuyó parte de la responsabilidad por haber bloqueado la candidatura de Evo Morales.

Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos. Somos los únicos que podemos evitar que vuelvan y que Evo Morales quede impune porque respetamos la ley y amamos la democracia. ¿Carlos Mesa frenó al MAS alguna vez? — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) September 7, 2020

Áñez está tercera en los sondeos para la elección presidencial, con el 10% de la intención de voto. La actual mandataria aparece detrás de Carlos Mesa, con el 17%, y de Luis Arce, del MAS, con el 24%. Justamente, este último es el candidato presidencial ungido por Evo Morales.