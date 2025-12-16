Adiós a la licencia de conducir para mayores de 75 años

“Si no se cumple con el requisito de presentarse de manera presencial, la licencia no podrá ser renovada”, remarcan desde la Oficina de Vehículos a Motor, dejando en claro que no habrá margen para interpretaciones flexibles.

La excepción que permite renovar la licencia online

Pese a la rigidez de la normativa, existe una única excepción que habilita a algunos mayores de 75 años a realizar el trámite de forma virtual. Según detalla el BMV, solo podrán renovar online aquellos residentes que ya hayan presentado un cribado visual y soliciten la renovación dentro de los 30 días posteriores a haber entregado dicho examen.

Este beneficio es limitado y apunta a quienes ya demostraron recientemente que cumplen con los requisitos visuales exigidos por el estado. De todos modos, se trata de una excepción puntual que no elimina la regla general: la presencialidad sigue siendo el estándar para este grupo etario.

Los avisos de renovación y el rol de la cuenta myBMV

Otro aspecto relevante del proceso es el sistema de avisos y recordatorios que envía la Oficina de Vehículos a Motor. Según informan las autoridades, el BMV notifica a los conductores sobre la proximidad del vencimiento de su licencia, permiso o documento de identidad.

“El tipo de aviso que recibas depende de las preferencias configuradas en tu cuenta myBMV y de tu historial de renovaciones”, explican desde el organismo. Estos recordatorios pueden llegar por correo postal o de manera electrónica, aunque recalcan que recibir un aviso no exime al conductor de cumplir con los requisitos legales ni garantiza la posibilidad de renovar online.

Para los adultos mayores, el mensaje es claro: estar atentos a la fecha de vencimiento es clave para evitar multas, trámites adicionales o la pérdida temporal del derecho a conducir.

Renovaciones cada 10 o 12 años: lo que dice la normativa

Las regulaciones estatales establecen que todos los solicitantes deben presentarse en una sucursal presencial al menos una vez cada 10 o 12 años, dependiendo del tipo de licencia y la edad del conductor. En el caso de los mayores de 75 años, esta exigencia se vuelve permanente y obligatoria en cada renovación.

Durante el trámite presencial, el solicitante deberá someterse a un cribado visual estándar, que evalúa la capacidad para distinguir señales, luces y objetos a distintas distancias. En algunos casos, también se solicita la Documentación de Evaluación Visual, que puede ser completada por un profesional de la salud habilitado.

El costo de renovar una licencia vencida

Uno de los puntos que más preocupa a los conductores mayores es el impacto económico de dejar vencer la licencia. La normativa de Indiana contempla multas administrativas que varían según el tiempo transcurrido desde la fecha de caducidad.

Licencias vencidas por menos de 180 días : En estos casos, el conductor deberá abonar una multa de USD 6 , además de aprobar el cribado visual estándar o presentar la Documentación de Evaluación Visual correspondiente.

Licencias vencidas por más de 180 días y hasta 5 años: Aquí el panorama se complica. Además de la multa económica, el solicitante deberá aprobar un examen escrito, que evalúa conocimientos sobre normas de tránsito, señales y conductas seguras al volante. Asimismo, deberá someterse nuevamente al cribado visual estándar o presentar el Formulario Estatal 56520.

Estas disposiciones buscan desalentar la conducción con licencias vencidas y reforzar la importancia de mantener la documentación al día, especialmente en edades avanzadas.

Seguridad vial y envejecimiento: el trasfondo de la medida

Detrás de estas exigencias se encuentra un debate más amplio sobre seguridad vial y envejecimiento poblacional. Indiana, al igual que otros estados de Estados Unidos, enfrenta un crecimiento sostenido de la población adulta mayor, lo que plantea nuevos desafíos en materia de tránsito y movilidad.

Las autoridades sostienen que no se trata de una prohibición automática para los mayores de 75 años, sino de un sistema de control más estricto que permita detectar a tiempo posibles limitaciones. El objetivo, aseguran, es proteger tanto a los conductores como al resto de los usuarios de la vía pública.

El impacto en la vida cotidiana de los adultos mayores

Para muchos residentes de Indiana, la licencia de conducir representa mucho más que un documento: es sinónimo de independencia, autonomía y calidad de vida. Las nuevas exigencias generan inquietud, especialmente en zonas rurales donde el transporte público es limitado y el automóvil resulta indispensable.

Organizaciones de adultos mayores han señalado la necesidad de acompañar estas medidas con políticas de movilidad alternativa, como servicios de transporte comunitario o beneficios especiales para quienes ya no pueden conducir.

Recomendaciones clave para evitar inconvenientes

Desde el BMV recomiendan a los conductores de 75 años o más:

Revisar periódicamente la fecha de vencimiento de la licencia .

Agendar con anticipación una cita presencial en una sucursal.

Realizar el cribado visual con tiempo , especialmente si se planea solicitar la excepción online.

Mantener actualizada la cuenta myBMV, para recibir notificaciones oportunas.

Cumplir con estos pasos puede evitar multas, exámenes adicionales y demoras innecesarias.

Un cambio que marca tendencia

La decisión de Indiana se suma a una tendencia que se observa en distintos estados del país, donde los requisitos para renovar licencias en edades avanzadas son cada vez más estrictos. El debate continúa abierto entre quienes priorizan la seguridad vial y quienes reclaman mayor flexibilidad y acompañamiento para los adultos mayores.

Mientras tanto, la normativa es clara y está vigente: a partir de los 75 años, renovar la licencia de conducir en Indiana implica controles más estrictos, trámites presenciales obligatorios y plazos que no pueden pasarse por alto.