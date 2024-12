Alerta: qué puede provocar un iceberg del triple del tamaño de Nueva York que va a la deriva

Embed

Tres ciudades como Nueva York, a la deriva

Como si fuera una imagen de "El día después de mañana", pero multiplicada por tres. Así es como luce este iceberg gigantesco. La ciudad de Nueva York cabe completa tres veces. Y Buenos Aires, 20 veces.

Esta masa polar de agua dulce congelada sigue avanzando por el mar que circunda el continente antártico. En el año 2023 se dieron los primeros informes de que se había liberado de una porción muchísimo mayor. Ya ese desprendimiento se atribuyó, por parte de los científicos, a los efectos del cambio climático.

la marcha del iceberg más grande del mundo.jpg El iceberg avanza hacia las islas Georgias del Sur (Foto: A24.com).

Las mayores temperaturas afectan de manera diferente a todo el planeta. Así como van creando desiertos en áreas de cultivos, en los polos, va derritiendo el hielo. Y el frío del invierno no alcanza para "recomponer" la superficie que se deshiela cada año. Se estima que la Antártida perdió, en el último medio siglo, casi el 20% de su superficie gélida. Y como las temperaturas siguen en aumento, el fenómeno, lejos de revertirse, sigue progresando. Una verdadera amenaza a los depósitos naturales de agua dulce en el planeta.

el día despues de mañana.jpg Como en "El día después de mañana" pero por triplicado. Así es la superficie del Iceberg que se desprendió de la Antártida (Foto: A24.com).

Se sabe que se desprendió de un lugar de la Antártida llamado Columna de Taylor. Desde hace por lo menos 40 años que existían registros de sus "movimientos" en el lugar. Pero se cree que por las temperaturas cada vez más altas, se derritieron lo pedazos que lo tenían "amarrado". Esto provocó que se desprendiera del resto del continente blanco y comience a circular.

Se lo sigue con todos los medios científicos disponibles y se aprecia que avanza hacia las islas Georgias del Sur. Su itinerario real se desconoce porque puede cambiar por varios factores, como las corrientes marinas y el clima, que a su vez lo pueden mantener de su tamaño o reducirlo cada vez más. Si esto pasa, puede ser que continúe hacia el norte, más allá de las Georgias, por el océano Atlántico.

Pero entonces, la temperatura hará que pierda su aspecto imponente. Por el calor del ambiente, el sol y la temperatura del agua menos fría que en la Antártida, el iceberg se partirá en subelementos, algunos muy grandes y otros pequeños. Pero tarde o temprano desaparecerá al seguir fragmentándose, aunque no hará aumentar el nivel de los mares.

iceberg a23a.jpg El iceberg A23a, aunque desaparezca por completo, no puede hacer elevar el nivel del mar (Foto: captura de TV).

Cuando un iceberg se "funde" en el mar, ocurre lo mismo que con un cubito en un vaso. Cuando se derrite, el vaso tiene el mismo volumen, no aumenta. Porque el agua líquida tiene menor volumen que en estado sólido. Por lo que un iceberg, aunque sea 20 veces superior a la ciudad de Buenos Aires, no puede hacer subir el nivel del mar. No obstante, por efecto del cambio climático, se van perdiendo las reservas de agua dulce, fundamentales para la vida. Sin ella, no podríamos sobrevivir.