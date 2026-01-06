El durísimo cruce entre Cinthia Fernández y Fernando Carrillo por el chavismo en Venezuela: "Me parecés..."

La respuesta de Cinthia Fernández fue demoledora y sin ningún tipo de filtro: “A mí me parecés un asco y sos un acosador, tenés una condena del año 2015, sin contar todas las chicas del Bailando que acosó y que se quejaron de él”, lanzó, dejando el estudio en shock.

Lejos de retroceder, Carrillo cerró con un mensaje político dirigido a sus compatriotas: “A todos mis compatriotas les digo que es hora de volver a Venezuela para que saquemos este país adelante y vamos a hacer una potencia mundial próximamente”. Y remató con una definición electoral: “Cuando haya unas elecciones abiertas va a arrasar el chavismo, porque ahora mucha gente sabe que la culpa de todo esto es de las personas que han pedido invasión y bombardeo”.

Pero el final volvió a quedar en manos de Cinthia Fernández, que lo cruzó con datos concretos y un tono contundente: “Te lo estoy diciendo exactamente, hay en Venezuela 36.800 personas torturadas. ¿Eso es un espejismo, eso es algo de una sensación, es una imaginación?”.

Un debate que empezó como una entrevista terminó en uno de los cruces más violentos y polémicos del año en la televisión argentina, con acusaciones graves, posturas irreconciliables y un escándalo que promete seguir dando que hablar.





Embed

Cinthia Fernández contó cuántas materias aprobó en su primer año de abogacía

Cinthia Fernández celebró al aire de La mañana con Moria (El Trece) su primer año en la carrera de abogacía y contó cuál fue su rendimiento académico durante el 2025.

La panelista empezó a cursar la carrera de abogacía en una facultad privada y sorprendió a todos explicando las cantidad de materias que pudo aprobar y las calificaciones que obtuvo.

“Cinthia es una gran estudiante. Dio 10 materias y vamos a aplaudirla”, anunció la conductora Moria Casán por el logro de la integrante de su programa.

Ahí fue cuando Cinthia Fernández detalló cómo fue su primer año estudiando la carrera de abogacía. “Aprobé 10 materias, pero hice una medio border porque no me daba más la croqueta”, confesó con total sinceridad.

“Dejé dos materias: Derecho Constitucional y Sociología. Derecho Constitucional es pesadita, pero es la base de todo. Sociología sabía que la podía meter”, continuó.

Y siguió con total orgullo por el esfuerzo que hizo durante todo el año: “Me presenté en el recuperatorio y no el día del examen, y me saqué 8 y 10. Me siento orgullosa y me emociona”.

Inmediatamente Moria Casán y el resto de los integrantes del programa la aplaudieron dándole así más ánimo a continuar con todo la carrera en 2026.